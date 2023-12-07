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Bankacılık sektörü kredi hacmi 11 trilyon 315 milyar liraya ulaştı

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 85 milyar 876 milyon lira artarak 11 trilyon 314 milyar 278 milyon liraya yükseldi.

Ekleme: 7.12.2023 - 16:15 Güncelleme: 7.12.2023 - 16:16 / Editör: Ozge Selin
Bankacılık sektörü kredi hacmi 11 trilyon 315 milyar liraya ulaştı
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 1 aralık itibarıyla 85 milyar 876 milyon lira arttı.

Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 11 trilyon 228 milyar 402 milyon liradan 11 trilyon 314 milyar 278 milyon liraya yükseldi.

Bankacılık sektöründe toplam mevduat ise bankalar arası dahil geçen hafta 17 milyar 157 milyon lira azaldı. Söz konusu haftada yüzde 0,1 gerileyen bankacılık sektörünün toplam mevduatı 14 trilyon 146 milyar 795 milyon lira oldu.

TÜKETİCİ KREDİLERİNİN TUTARI 1 TRİLYON 477 MİLYAR 398 MİLYON LİRAYA YÜKSELDİ

Bültene göre, tüketici kredilerinin tutarı, 1 Aralık itibarıyla 7 milyar 310 milyon lira artışla 1 trilyon 477 milyar 398 milyon liraya yükseldi. Söz konusu kredilerin 440 milyar 374 milyon lirası konut, 91 milyar 65 milyon lirası taşıt ve 945 milyar 959 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Bu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 8 milyar 797 milyon lira artarak 1 trilyon 333 milyar 371 milyon liraya çıktı. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 3,4 artışla 1 trilyon 79 milyar 76 milyon liraya yükseldi. Bireysel kredi kartı alacaklarının 467 milyar 532 milyon lirasını taksitli, 611 milyar 544 milyon lirasını taksitsiz borçlar oluşturdu.

YASAL ÖZ KAYNAKLAR ARTTI

Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 1 Aralık itibarıyla bir önceki haftaya göre 814 milyon lira artarak 175 milyar 776 milyon liraya yükseldi. Takipteki alacakların 148 milyar 316 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde, bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları, 791 milyon lira artarak 2 trilyon 400 milyar 260 milyon lira oldu.

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