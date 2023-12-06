Meral Akşener'den kürsüde şiirli gönderme! 'Korkak Yavaş'

Partisinin grup toplantısında açıklama yapan Meral Akşener, sert ifadelerle isim vermeden önce İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ardından ABB Başkanı Mansur Yavaş'ı eleştirdi. Akşener, okuduğu şiirle Yavaş'a gönderme yaptı.

Bugün TBMM'de İyi Parti'nin grup toplantısı tapıldı.



Partinin Genel Başkanı Meral Akşener kürsüde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.



Sert ifadeler kullanan Akşener, ittifak teklifini reddettiği CHP'yi de hedef aldı.



Yavaş ve İmamoğlu, Akşener'in hedefi oldu



Alkış tufanının koptuğu salonda Akşener, CHP yönetimindeki büyükşehirleri de eleştiri yağmuruna tuttu.



İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu üstü kapalı bir şekilde eleştirerek ulaşım sorunlarına değinen İyi Parti Lideri, ABB Başkanı Mansur Yavaş'ı da unutmadı.



Kürsüde şiir okudu



Yavaş'ı da isim vermeden hedef alan Akşener, kürsüde Nihat Atsız'ın şiirini okudu.



Akşener, şiirin şu kısmına vurgu yaptı:



"Kopunca bir büyük savaş,

Er tez gider, korkak yavaş.

Yüreksize akçayla aş.

Erlere meydan görünür.”



"Korkak Yavaş..."



Bu dizeler, salonda uzun süre alkışlandı. Şiirin, “Korkak Yavaş” kısmı büyük alkış aldı. Yaşanan olay, Akşener'in Mansur Yavaş'ı hedef almasına yorumlandı.