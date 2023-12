Mansur Yavaş Ankaralıları isyan ettirdi! 5 yıldır kanalizasyonu yapmadı: 'Oy için kapımıza gelme'

31 Mart Yerel seçimleri öncesinde Esenboğa Havalimanı'nın yanıbaşındaki Muhsin Yazıcıoğlu Köyü sakinlerine birçok destek sözü veren Mansur Yavaş'ın verdiği hiçbir sözü tutmadığı ortaya çıktı. SABAH'ın haberine göre; Yavaş, mahallede 5 yıldır açıktan akan kanalizasyonu yapılan başvurulara ve verdiği sözlere rağmen yapmadı.Muhsin Yazıcıoğlu Mahallesi Muhtarı Ayhan Şahan: 5 yıldır bu mahallenin alt yapısıyla ilgili her yıl 3-4 kere dilekçe veriyorum. İlk dilekçemde istediğimiz çalışmanın yatırım programına alındığı ve en kısa sürede yapılacağı belirtildi. Ancak 5 yıldır ne gelen var ne giden. Yolla ilgili hiçbir çalışma yapılmadı. ASKİ yan köy için su getirdi.Yolumuzu kazdı boruları döşedi, sonra döşenen boruları söktü başka bir yerden döşemeye başladılar. Kazılan yolda öylece kaldı. İş üstüne iş yaptılar. Giden zaman, yakılan yakıt, verilen emek hak değil mi? Sayın Yavaş hani kul hakkını, yetim hakkını savunacaktı? Vatandaş aracını sanayiden çıkaramaz hale geldi. Sayın Yavaş bu hakkı nasıl ödeyecek. Kanalizasyon 5 yıldır dışarıdan akıyor. Kokudan, sinekten sokakta yürüyemiyoruz. Çocuklarımız dışarı çıkamıyor. Haftada iki sefer ilaçlatıyoruz ama yetmiyor. Bu durum insan sağlığını da büyük tehlikeye atıyor.Burası Esenboğa Havalimanı'nın dibinde olan bir mahalle. Şehrimize yerli yabancı milyonlarca insan gelip gidiyor. Yukardan bakıldığı zaman yaşadığımız rezillik açık açık görünüyor. Başka bir ülkenin devlet başkanı yukardan burayı gördüğü zaman ayıplamaz mı burayı? Biz Afrika ülkesinin bir mahallesi değiliz. Davet ediyorum Sayın Yavaş'ı. Gelsin durumumuzu görsün." ifadelerini kullandı.Mahalle sakini Hüdaver Güney: Sorunlarımızın hiçbirine bir çözüm üretilmedi. Kanalizasyonumuz yıllardır açıkta. 21'inci yüzyılda sanki taş devrini yaşıyoruz. Yollarımız köstebek yuvasına döndü. Araçlarımızı sanayiye götürmekten yıldık. Açıkta kalan kanalizasyon yüzünden kokudan nefes alamıyoruz.Evimizde pencere açamaz hale geldik. Sokakta yürüyemiyoruz. Misafirimiz geliyor utanıyoruz. Çocuklarımız sokakta oynayamıyor. Yazın sinekten geçilmiyor. Bu sorunları çözmek çok büyük bir iş değil. Alt yapı yapılmadı. En ufak yağmurda evlerimizi su basıyor. Bize verilen sözler hep lafta kaldı.Mehmet Özyol: 4 yıldır bu mahallede yaşanan sorunların çözümü için bir arpa boyu yol gidemedik. ABB tarafından alt yapı yapılmadığı için vatandaş kendi imkânları ile bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ancak bu yapıldığı zaman ABB tarafından ceza yazılıyor.Hem alt yapı çalışması yapılmıyor hem ceza yazılıyor. Bizi sürekli görmezden geldiler. Asfaltımız da delik deşik. Biz öz Ankaralıyız. Ama ABB tarafından hiçbir sosyal imkânımız yok. Ulaşım yok, alt yapı yok, çocuklarımız oynayacağı bir alan yok. Bizi sürekli üvey evlat yerine koyuyorlar. BZeynep Efe: ABB'den hiç kimsenin buraya geldiğini, sorunları çözmek için bir girişimde bulunduğunu görmedim. Yaşadığımız evlerin önünde lağım suyu birikiyor. Her yer sinek içinde, sağlığımız tehlikede artık. Rezilliğimiz diz boyu artık.Ferdi Seven: Burada alt yapımızı yapmayan, kanalizasyon sorunumuzu çözmeyen bir kişiye oy vermenin anlamı yok. 5 yıldır bizi gözardı ediyorlar. Bizi seçimde hatırlayan birine bir daha güvenmek istemiyorum. Mansur Yavaş 4 ay sonra gerçekleşecek seçim için benim kapıma gelmesin. Açık açık söylüyorum benim kapıma gelmesin.