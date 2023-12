Başkan Erdoğan'dan Kabine Toplantısı sonrası asgari ücret zammı mesajı! Yeni asgari ücret ne kadar olacak?

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 15.48'de başlayan Kabine Toplantısı sona erdi. Toplantı 3 saat 15 dakika sürdü. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kabine sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Asgari ücret zammına ilişkin kritik mesajlar veren Başkan Erdoğan, çalışan emekliye ikramiye ile ilgili de konuştu. Diğer yandan katil İsrail'in Gazze'deki katliamlarına sert tepki gösteren Başkan Erdoğan, "İsrail, Filistin'de uyguladığı her zulmün hesabını verecektir" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 15.48'de başlayan Kabine Toplantısı sona erdi. Toplantı 3 saat 15 dakika sürdü. Kabine sonrası önemli açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan asgari ücret zammına ilişkin de kritik mesajlar verdi.Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:Türkiye'nin aydınlık yarınları için hükümet olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Dış politikada yoğun bir gündemi geride bıraktık. Cezayir ziyaretimiz oldukça başarılı geçti. Cezayir Filistin davasının önde gelen savunucuları arasında yer alıyor. Gazze ve Filistin davasında desteğimizi iki kardeş ülke olarak teyit ettik.TERÖRLE MÜCADELE MESAJIPençe harekatları ile teröristleri sınırdan uzaklaştırdık. Teröristlerin üzerindeki baskıyı sürekli artırıyoruz. Terör eliyle ülkemizi sıkıştırmaya çalışanlara seslenmek istiyorum. Suriye ve Irak'ın kuzeyine bir terör yapılanmasına asla izin vermeyeceğiz.İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE MÜCADELEÜlke olarak her platformda iklim kirizini dile getiriyoruz. Bir başka hakikat iklim değişikliğiyle mücadelenin yeni sömürü düzenine yol açmamasıdır. Dünyayı en çok kirleten ülkelerin iklim değişikliğiyle mücadelede daha fazla yük alması kaçınılmazdır. Biz bu meselede elimizi taşın altına koyuyoruz. Sera gazı emisyonunda tarihi sorumluluğumuz insanlığın ortak geleceğine katkıda bulunmak adına önemli adımlar atıyoruz. Net Sıfır Emisyon hedefine 2053 yılında ulaşmayı öngörüyoruz. Dubai'de tüm bu konuları ifade ettik. Zirvede Gazze'deki dramı gündeme taşıdık.Yarın Yunanistan'a gidiyoruz ardından 18 Aralık'ta Macaristan'a ziyaret gerçekleştireceğiz. Hem içeride hem de küresel düzeyde hedeflerimize doğru yürüyüşlerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz.'ENFLASYONU KONTROL ALTINA ALIYORUZ'Enflasyonu yavaş yavaş konrol altına alıyoruz. 2023'ün ilk 9 aylık döneminde yüzde 4.6 büyüme katettik. Kalitel ve sürdürülebilir büyüme hedeflerimizde en küçük sapma yoktur. Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası yolunda adım adım hedeflerimize ulaşmayı sürdüreceğiz.ÇALIŞAN EMEKLİYE İKRAMİYEÇalışan emeklilerimizde serzenişe sebep olan konuya da el attık. Çalışan emeklilerimizin de hesabına 5'er bin TL'yi süratle yatıracağız. Üniversiteli gençlerimize seçim öncesi verdiğiğmiz ücretsiz internet ve teknoloji desteği sözümüzü tuttuk. Doğal gaz tüketim desteğini düzenli yardımlara dahil ettik.ASGARİ ÜCRET GÖRÜŞMELERİİşçilerimizin onayını alacak, işverenlerimizi de yormayacak ve istihdama zarar vermeyecek bir asgari ücret seviyesi hedefiyle süreç yönetilecek.'İSRAİL ER YA DA GEÇ HESAP VERECEK'İsrailli yöneticiler er ya da geç insanlık mahkemesinde yargılanacak, hak ettiği cezaları çekecek, tarihin çöplüğündeki yerlerini alacaklardır. İsrail, 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana Filistin coğrafyasında uyguladığı her zulmün hesabını verecektir. Bundan kaçış yok, Netanyahu nereye kaçar bilemiyorum. Batı'nın etekleri altına saklanan İsrail yönetimi zulmünü ne kadar tırmandırırsa sonuçta ödeyeceği bedeller de o kadar ağır olacaktır.'KENTSEL DÖNÜŞÜM BEKA MESELESİ'Marmara Bölgesinde yaşanan 5,1 büyüklüğündeki hafif sarsıntı bizlere deprem ülkesi olduğumuz gerçeğini bir kez daha hatırlattı. Topraklarımızın yüzde66'sı, deprem açısından riskli. Son 1 asırda 6 ve üzeri büyüklükte 231 deprem meydana geldi. 130 binden fazla canımızı toprağa verdik. 6 Şubat'ta 50 binden fazla insanımız hayatını kaybetti. Bu coğrafyada yaşamak demek deprem gerçeğiyle yüzleşmek ve ona göre hareket etmek demektir. Tek çözüm, depreme dayanıklı binalar yapmaktır. Yani, kentsel dönüşüm adımı. Maalesef ülkemiz uzunca bir süre bu toprakların hakkını vermek yerine hakkına giren bir anlayışla yönetildiği için deprem felaketi göz ardı edilmiştir.Kentsel dönüşüm çalışmalarını bir üst seviyeye çıkarıyoruz. Güvenli şehirler için tek çare kentsel dönüşümdür. Siyasi çıkarlar için bunu istismar etmek ülkemize ihanettir. Kentsel dönüşüm konusu tartışmasız bir beka meselesidir. Hepsinden önemlisi bu, siyaset, siyasi partiler üstü bir konudur.Amacımız, İstanbul'da her yıl 350 bin konut inşa ederek, 5 yıl içinde acil dönüşüm gerektiren tüm binaları yenilemektirYerinden dönüşüm projesine başvuru sayısı 247 bini buldu. 2024 yılı bütçemizde depremzede şehirlerimizin yeniden inşasına 1 trilyon lira kaynak ayırdık. Ayrıca bu şehirlemizin meydanlarını, kent merkezlerini yine hükümet olarak biz yapıyoruz.