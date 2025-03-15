Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan değerlendirmelere göre; yurt genelinde yağış beklenmiyor. Marmara, Batı Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Gece ve sabah saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı, iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğu belirtildi.Gece ve sabah saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan heyelan, ulaşımda aksamalar ve kar erimesine bağlı olumsuzluklara karşı ilgililer ile yurttaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği aktarıldı.Meteoroloji'nin 5 günlük haritasında; Pazar, Pazartesi, Salı ve Çarşamba günü yurdun birçok yerinde kar ve sağanak yağış etkili olacağı kaydedildi.Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin güneyinde pus ve yer yer sis bekleniyor.EDİRNE 13°C, 28°CParçalı ve az bulutluİSTANBUL 13°C, 24°CParçalı ve az bulutluKIRKLARELİ 12°C, 25°CParçalı ve az bulutluKOCAELİ 14°C, 31°CParçalı ve az bulutluAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.AFYONKARAHİSAR 8°C, 26°CAz bulutlu ve açıkDENİZLİ 13°C, 30°CAz bulutlu ve açıkİZMİR 15°C, 27°CAz bulutlu ve açıkMUĞLA 12°C, 26°CAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.ADANA 12°C, 32°CAz bulutlu ve açıkANTALYA 17°C, 26°CAz bulutlu ve açıkHATAY 14°C, 29°CAz bulutlu ve açıkMERSİN 16°C, 28°CAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.ANKARA 9°C, 27°CAz bulutlu ve açıkESKİŞEHİR 8°C, 28°CAz bulutlu ve açıkKONYA 9°C, 27°CAz bulutlu ve açıkNEVŞEHİR 10°C, 24°CAz bulutlu ve açıkParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.BOLU 10°C, 28°CParçalı ve az bulutluDÜZCE 13°C, 31°CParçalı ve az bulutluSİNOP 13°C, 23°CParçalı ve az bulutluZONGULDAK 15°C, 27°CParçalı ve az bulutluAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.AMASYA 9°C, 30°CAz bulutlu ve açıkARTVİN 9°C, 25°CAz bulutlu ve açıkSAMSUN 13°C, 28°CAz bulutlu ve açıkTRABZON 14°C, 25°CAz bulutlu ve açıkParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin yüksek ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.ERZURUM -3°C, 14°CParçalı ve az bulutluKARS -3°C, 17°CParçalı ve az bulutluMALATYA 6°C, 24°CParçalı ve az bulutluVAN -1°C, 11°CParçalı ve az bulutluAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin kuzeyinde pus ve yer yer sis bekleniyor.DİYARBAKIR 6°C, 27°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP 10°C, 28°CAz bulutlu ve açıkSİİRT 11°C, 25°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA 13°C, 28°CAz bulutlu ve açık