İmamoğlu'nun sınav sonucu ortaya çıktı! Neredeyse baraj altında kalıyormuş

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diplomasında usulsüzlük olduğuna dair başlatılan soruşturmada neredeyse sona gelindi. YÖK raporu ve tanık itiraflarıyla şaibe tescillendi.Gözler İstanbul Üniversitesi'nden çıkacak karara çevrildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında yürütülen, 'sahte diploma' soruşturmasında, İstanbul Üniversitesi'ne ikinci bir yazı gönderdi. İstanbul Üniversitesi'nin inceleme sonucunu bugün ya da yarın tamamlaması bekleniyor.İstanbul Üniversitesi'nden gelecek rapor kritik öneme sahipken, önemli bir gelişme daha yaşandı. İmamoğlu'nun, 1988'deki üniversite sınav sonuçları ortaya çıktı.

Sabah'tan Yusuf Özdemir'in ulaştığı ve 'hiçbir öğrenim kurumu programına yerleşilemediği'nin belirtildiği sınav sonuç belgesinde, İmamoğlu'nun ilk basamak sınavı olan ÖSS'den (Öğrenci Seçme Sınavı) barajı kıl payı geçtiği, ikinci basamak sınavı ÖYS'den (Öğrenci Yerleştirme Sınavı) ise ortalamanın altında sonuçlar aldığı ve Tarih, Coğrafya ve Atatürk İnkılapları'ndan oluşan sosyal bilimler alanında ise soruları yanıtlamadığı görüldü. İşte Ekrem İmamoğlu'nun 1988 yılındaki sınav sonuçları:







BARAJ ALTINDA KALIYORDU



Sonuç belgesine göre Ekrem İmamoğlu, 1988 ÖSS'de toplam 101 soru cevaplandırdı ve 143,954 puan aldı.



İmamoğlu o sınavda birkaç soru daha yanlış yapsa neredeyse baraj altında kalıyordu. İmamoğlu, ikinci basamak sınavı ÖYS'den (Öğrenci Yerleştirme Sınavı) ortalamanın altında sonuçlar aldı. Türkçe'den 36 doğru-10 yanlış, Matematik'ten 18 doğru-9 yanlış ve Fen bilimlerinden 5 doğru-13 yanlış yapan İmamoğlu 389 puanla hiçbir öğrenim kurumu programına yerleştirilemedi.







NELER OLMUŞTU?



İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diplomasındaki usulsüzlük ve şaibe YÖK raporuyla kanıtlandı. 25 Şubat tarihinde İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığı yapmış olan Prof. Dr. Adem Sözüer ile avukat Mehmet Pehlivan, İBB binasında İmamoğlu'nun bulunmadığı garip bir basın toplantısı düzenlediler.



İmamoğlu, hakkındaki diploma soruşturması için geçtiğimiz günlerde Çağlayan Adliyesi'nde ifade verdi. İmamoğlu ifadesinde şaibeli geçişe ilişkin soruşturmanın başlamasına sebep olan YÖK raporunu hazırlayanları suçladı. Yaşanan bu gelişmelerin ardından İşletme Fakültesi dekanı Kamil Ahmet Köse istifasını sundu. Köse'nin İmamoğlu'nu aklamaya çalışma girişimi dikkat çekti.







Avukat Mehmet Pehlivan'in İmamoğlu'nun yatay geçişindeki usulsüzlükleri inceleyen İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne başvurarak, 'Fakültenizden İdari İşlemlerde Hukuka Aykırılık konusu hakkında Doç. Dr. C.Y.Ş'den hocamızdan hukuki görüş talep etmekteyim' şeklinde bir dilekçe verdiğini ortaya çıktı. Pehliban'ın İ.Ü. Döner Sermaye Müdürlüğü'ne 36 bin TL yatırığı da belge ile tespit edildi.



O İDDİALARI DOĞRULADI

İddiaların odağındaki üniversitenin kurucusu Özalp Tozan'dan da itiraf niteliğinde açıklamalar geldi. Girne Amerikan Üniversitesi'nin (GAÜ) kurucusu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Üniversitesi'ne yaptığı yatay geçiş başvurusunda referansı olarak belirttiği Özalp Tozan, Ekrem İmamoğlu'nun 1988'de Girne Amerikan Üniversitesi'ne ücret karşılığında sınavsız kayıt yaptırdığını doğruladı.



KAYITLAR SINAVSIZDI

Ekrem İmamoğlu'nun 1988'de Girne Amerikan Üniversitesi İşletme Yönetimi bölümüne ücret karşılığında sınavsız kayıt yaptığını da doğrulayan GAÜ kurucusu Özalp Tozan, 'Ekrem İmamoğlu ve diğer öğrenciler ücretini yatırıp okula kaydını yaptırırdı. Bunun için bir sınav sonuç belgesi istenmedi ya da yeni bir sınava tabi tutmadık. Yalnızca o dönem bizim iç kararımız olarak öğrencilerin İngilizce durumlarını görebilmek için İngilizce seviye tespit sınavı yapardık, Ekrem İmamoğlu'na da seviye sınavı yaptık' dedi.

