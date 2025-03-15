İsrail'in Gazze soykırımı belgelendi! Barbarlığın kılıfı antisemitizm...

Katil İsrail'in 7 Ekim 2023 ile 19 Ocak 2025 arasında Gazze Şeridi'nde yürüttüğü soykırımı uluslararası alanda söz sahibi olan tüm kurumlar tescilledi. Son olarak Birleşmiş Milletler (BM) uzmanları bu gerçekleri ortaya koydu.BM uzmanları: İsrail'i Filistinlilere giderek artan bir şekilde cinsel ve cinsiyete dayalı şiddet kullanmakla, doğumhane ve üreme sağlığı tesislerini sistematik olarak yok ederek 'soykırım eylemleri' gerçekleştirmekle suçladı.İnsan Hakları İzleme Örgütü: Kasım 2014'te yayınlanan raporda İsrail'in Filistinli sivilleri 'kitlesel ve kasıtlı olarak zorla yerinden ederek' savaş suçu işlediğini duyurdu.Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM): İsrail Başkanı Binyamin Netanyahu hakkında tutuklama kararı çıkardı.Euro-Med: Aralık ayındaki raporda 'Gazze'nin kuzeyinde korkunç insan hakları ihlalleri yaşanıyor' denildi. Çok sayıda kurum İsrail'in vahşetini ortaya koyarken siyonist rejimin ise bu gerçeklere karşı tek yaptığı antisemitezm yalanına başvurmak oluyor. İsrail Başbakanı Netanyahu, soykırım açıklamalarının ardından BM'yi 'antisemitik ve terörü destekleyen bir kuruluş' olarak nitelendirdi. Netanyahu, hakkında tutuklama isteyen UCM Başsavcı'sını da 'yeni antisemitizm' ile suçlamıştı. ABD'deki üniversite öğrencilerinin Filistin yanlısı gösterileri de 'Yahudi düşmanlığı' bahanesiyle yasaklanıyor ve öğrenciler tutuklanıyor.Gazze'deki hükümet, İsrail'in 13 gündür insani yardım için sınır kapılarını kapalı tutması nedeniyle bölgede açlık tehlikesinin yeniden ortaya çıkabileceği uyarısında bulundu. Gazze Şeridi'ndeki 2.3 milyon kişinin yüzde 90'ının da suya erişimi bulunmuyor.İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'ın Doha'da müzakere edilen teklifi kabul ederek, Gazze'de esir tutulan biri hayatta 4'ü ölü, 5 ABD-İsrail vatandaşını teslim edeceğini duyurmasının ardından güvenlik kabinesini acil toplama kararı aldı.