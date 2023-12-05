Kocaeli'de kız arkadaşını vuran adam feryat etti: 'Sibel'im yaşasın'

Kadın cinayetinin yeni adresi Kocaeli.İzmit ilçesinde dün sabaha karşı yaşanan olayda, 25 yaşındaki Sibel Kayman ile evine gelen erkek arkadaşı M.K. arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı.Kısa süre içinde tansiyonun yükselmesiyle tartışma kavgaya döndü.Bu sırada öfkeli M.K. yanında getirdiği tabancayı çıkartarak Sibel Kayman'a bir el ateş etti. Göğsüne kurşun isabet eden genç kadın kanlar içinde yere yığıldı.Olayın ardından M.K., 'Kız arkadaşım intihar etti.' diyerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda buldu.İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan genç kadın hayatını kaybetti.Kız arkadaşıyla arbede sırasında kolundan yaralanan M.K. gözaltına alındı. M.K., kız arkadaşının intihar ettiğini iddia etse de gerçek ortaya çıktı.Olaya ilişkin geniş çaplı başlatılan incelemelerde genç kızın cinayete kurban gittiği tespit edildi.Zanlı M.K. da sorgusunda kız arkadaşına tabanca ile ateş ettiğini itiraf etti. Emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.K. tutuklandı.Olaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.Sibel Kayman ambulansa götürüldüğü sırada bir vatandaş tarafından çekilen görüntüde zanlının, 'Sibel'im yaşasın.' diyerek ağladığı görülüyor.Görüntüde sağlık personellerine, 'Abla beni öldürün, yaşayamam. Abla Sibel'im yaşasın.' dediği duyulan M.K.'nın ardından, 'Sibel beni duyuyor musun kurban olduğum. Ağabey kurtarsınlar. Yaşayamam ben.' diyerek dövündüğü anlar da yer aldı.