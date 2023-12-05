Kar batıdan giriyor! Tüm Türkiye'de yağış...İşte hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 5 günlük hava tahmini haritaları yayımlanırken, yurdun büyük bir kesimi yağışlı havanın etkisi altına girecek.Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Güney Ege kıyıları, Doğu Akdeniz'in doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Denizli, Burdur, Isparta, Mersin, Sinop, Bayburt, Artvin, Bitlis, Bingöl çevreleri ile Antalya'nın iç ve doğu kesimlerinin yağmur ve sağanak Güney Ege kıyıları ile Antalya çevrelerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Hatay çevreleri, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu(Batman ve Siirt hariç) ile Erzurum ve Muş çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu bölgelerde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.Yapılan son değerlendirmelere göre; Yağışların Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu (Batman ve Siirt hariç) ile Erzurum ve Muş çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması kuvvetli sağanak yağış beklendiğinden su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.Aralık ayıyla birlikte soğuk ve yağışlı havanın etkisine giren yurdumuzun büyük bir kesiminde bu hafta da yağışlar etkili olacak.Salı günü yurdun batı kesiminde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek ve bulutlu bir hava hakim olacak.Çarşamba günü sağanak yağış İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Çanakkale, Tekirdağ, Muğla, Manisa, Eskişehir, Konya, Antalya, Adana, Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin, Hakkari, Malatya, Kayseri, Hatay, Mersin, Edirne, Aydın, Kocaeli, Kırklareli de dahil olmak üzere çok sayıda ilde etkisini hissettirecek.Doğu Anadolu'da ise yağmur yerini kar yağışına bırakırken sıcaklıklar gündüz 1 derecelere kadar düşecek.Perşembe günü ise yağışlı hava yurdun neredeyse tamamında etkili olacak. Karadeniz bölgesinde bulutlu bir hava beklenirken diğer bölgelerde gök gürültülü sağanak ve sağanak şeklinde yağışlar bekleniyor.Cuma günü ise Türkiye'nin tamamında yağışlı bir hava bekleniyor. Doğu Anadolu bölgesine kar yağışı olarak görülecek yağışlı havanın, Edirne ve Kırklareli'nden de kar ve karla karışık yağmur şeklinde giriş yapması bekleniyorMARMARAParçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.BURSA °C, 14°CParçalı bulutluEDİRNE °C, 9°CParçalı bulutluİSTANBUL °C, 13°CParçalı bulutluKOCAELİ °C, 13°CParçalı bulutluEGEParçalı ve çok bulutlu, Güney Ege kıyıları ile Denizli çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR °C, 14°CParçalı ve çok bulutluDENİZLİ °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlıİZMİR °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlıMUĞLA °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kıyı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıAKDENİZParçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu ile Isparta, Burdur, Mersin çevreleri ile Antalya'nın iç ve doğu kesimlerinin öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın Hatay'ın doğusunda kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.ADANA °C, 24°CParçalı ve çok bulutluANTALYA °C, 24°CParçalı bulutlu, iç ve doğu kesimleri öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlıBURDUR °C, 16°CParçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak yağışlıMERSİN °C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlıİÇ ANADOLUParçalı zamanla çok bulutlu, geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.ANKARA °C, 13°CParçalı zamanla çok bulutluÇANKIRI °C, 12°CParçalı ve az bulutluESKİŞEHİR °C, 12°CParçalı zamanla çok bulutluKONYA °C, 13°CParçalı ve az bulutluBATI KARADENİZParçalı bulutlu ve Sinop çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.BOLU °C, 13°CParçalı bulutluDÜZCE °C, 13°CParçalı bulutluKASTAMONU °C, 12°CParçalı bulutluZONGULDAK °C, 13°CParçalı bulutluORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı çok bulutlu, kıyı kesimleri ile Bayburt ve Artvin çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.RİZE °C, 16°CParçalı çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlıSAMSUN °C, 14°CParçalı çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlıTOKAT °C, 14°CParçalı bulutluTRABZON °C, 15°CParçalı çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlıDOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batısı ile Erzurum ve Muş çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların batısında yerel olamk üzere kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.ERZURUM °C, 5°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.HAKKÂRİ °C, 11°CParçalı ve çok bulutluMALATYA °C, 6°CParçalı ve çok bulutlu, yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.VAN °C, 11°CParçalı ve çok bulutluGÜNEYDOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin(Siirt hariç) aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölge genelinde (Batman ve Siirt hariç) yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.DİYARBAKIR °C, 14°CParçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.GAZİANTEP °C, 16°CParçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.MARDİN °C, 17°CParçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.SİİRT °C, 17°CParçalı zamanla çok bulutlu'İstanbul'a kar yağacak mı?' sorusu da gündemde sıcaklığını korurken konuyla ilgili bir açıklama geldi.Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen, “İstanbul'da bugünden itibaren hava 10 derece soğuyacak ama ocak ayından önce kar düşeceğini tahmin etmiyorum. Kar olması için beş derecenin altına inmesi gerekiyor” dedi.