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Kar batıdan giriyor! Tüm Türkiye'de yağış...İşte hava durumu

Meteoroloji'den alınan son dakika haberine göre yurdun büyük bir kesiminde kar ve yağmurlu hava haftanın ortasından itibaren etkili olacak. Kar yağışı batı sınırından da giriş yapacak. Özellikle Doğu Anadolu bölgesinde etkili olacak.

Ekleme: 5.12.2023 - 09:15 Güncelleme: 5.12.2023 - 09:24 / Editör: Ozge Selin
Kar batıdan giriyor! Tüm Türkiye'de yağış...İşte hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 5 günlük hava tahmini haritaları yayımlanırken, yurdun büyük bir kesimi yağışlı havanın etkisi altına girecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Güney Ege kıyıları, Doğu Akdeniz'in doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Denizli, Burdur, Isparta, Mersin, Sinop, Bayburt, Artvin, Bitlis, Bingöl çevreleri ile Antalya'nın iç ve doğu kesimlerinin yağmur ve sağanak Güney Ege kıyıları ile Antalya çevrelerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Hatay çevreleri, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu(Batman ve Siirt hariç) ile Erzurum ve Muş çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu bölgelerde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yapılan son değerlendirmelere göre; Yağışların Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu (Batman ve Siirt hariç) ile Erzurum ve Muş çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması kuvvetli sağanak yağış beklendiğinden su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Aralık ayıyla birlikte soğuk ve yağışlı havanın etkisine giren yurdumuzun büyük bir kesiminde bu hafta da yağışlar etkili olacak.

Salı günü yurdun batı kesiminde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek ve bulutlu bir hava hakim olacak.


BATIDA YAĞMUR DOĞUDA KAR

Çarşamba günü sağanak yağış İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Çanakkale, Tekirdağ, Muğla, Manisa, Eskişehir, Konya, Antalya, Adana, Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin, Hakkari, Malatya, Kayseri, Hatay, Mersin, Edirne, Aydın, Kocaeli, Kırklareli de dahil olmak üzere çok sayıda ilde etkisini hissettirecek.

Doğu Anadolu'da ise yağmur yerini kar yağışına bırakırken sıcaklıklar gündüz 1 derecelere kadar düşecek.

Perşembe günü ise yağışlı hava yurdun neredeyse tamamında etkili olacak. Karadeniz bölgesinde bulutlu bir hava beklenirken diğer bölgelerde gök gürültülü sağanak ve sağanak şeklinde yağışlar bekleniyor.

KAR YAĞIŞI BATIDAN DA ZORLUYOR

Cuma günü ise Türkiye'nin tamamında yağışlı bir hava bekleniyor. Doğu Anadolu bölgesine kar yağışı olarak görülecek yağışlı havanın, Edirne ve Kırklareli'nden de kar ve karla karışık yağmur şeklinde giriş yapması bekleniyor

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 14°C
Parçalı bulutlu

EDİRNE °C, 9°C
Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 13°C
Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 13°C
Parçalı bulutlu

EGE
Parçalı ve çok bulutlu, Güney Ege kıyıları ile Denizli çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

İZMİR °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kıyı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu ile Isparta, Burdur, Mersin çevreleri ile Antalya'nın iç ve doğu kesimlerinin öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın Hatay'ın doğusunda kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 24°C
Parçalı bulutlu, iç ve doğu kesimleri öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

BURDUR °C, 16°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak yağışlı

MERSİN °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU
Parçalı zamanla çok bulutlu, geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA °C, 13°C
Parçalı zamanla çok bulutlu

ÇANKIRI °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 12°C
Parçalı zamanla çok bulutlu

KONYA °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu ve Sinop çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU °C, 13°C
Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 13°C
Parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 12°C
Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 13°C
Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı çok bulutlu, kıyı kesimleri ile Bayburt ve Artvin çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
RİZE °C, 16°C
Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 14°C
Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı

TOKAT °C, 14°C
Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 15°C
Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batısı ile Erzurum ve Muş çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların batısında yerel olamk üzere kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ERZURUM °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

HAKKÂRİ °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

VAN °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin(Siirt hariç) aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölge genelinde (Batman ve Siirt hariç) yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 14°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

GAZİANTEP °C, 16°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

MARDİN °C, 17°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

SİİRT °C, 17°C
Parçalı zamanla çok bulutlu

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

'İstanbul'a kar yağacak mı?' sorusu da gündemde sıcaklığını korurken konuyla ilgili bir açıklama geldi.

Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen, “İstanbul'da bugünden itibaren hava 10 derece soğuyacak ama ocak ayından önce kar düşeceğini tahmin etmiyorum. Kar olması için beş derecenin altına inmesi gerekiyor” dedi.
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