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Eli kanlı İsrail ordusunda 'Aksa Tufanı' krizi: Savaşın bitmesi beklenmeden soruşturulacak

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, Gazze sınırındaki komando birliklerinin Hamas'ın saldırısından iki gün önce işgal altındaki Batı Şeria’ya nakledilmesinin araştırılacağını söyledi. Hagari, soruşturmaya başlamak için savaşın bitmesini beklemeyeceklerini ancak doğru operasyonel zamanı beklediklerini savunarak "7 Ekim’de olanların tam hikayesi ve her şey, yapacağımız detaylı soruşturmada ele alınacak. Bunu kamuoyuna borçluyuz." dedi.

Ekleme: 5.12.2023 - 10:12 Güncelleme: 5.12.2023 - 10:23 / Editör: Ozge Selin
Eli kanlı İsrail ordusunda 'Aksa Tufanı' krizi: Savaşın bitmesi beklenmeden soruşturulacak
Hagari, düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in Gazze'yi işgaline işaret ederek İsrail ordusunun 'Gazze'de Hamas'ın ağırlık merkezlerine yönelik kara saldırılarını genişleteceğini' söyledi.

İsrail Ordu Sözcüsü, görevi Gazze Tümeni'ne takviye destek vermek olan yedek komando birliklerinin, Hamas'ın saldırısından 2 gün önce Gazze sınırından Batı Şeria'nın kuzeyine nakledilmesinin araştırılacağını ifade etti.

Birliklerin sevkiyatının 'halktan gizlenmediğini' söyleyen Hagari, söz konusu birliklerin konuşlandırılmasının normal şartlarda sürdürüldüğünü ve 7 Ekim'den önce de birliklerin 'her hafta sonu olduğu gibi tehditlere göre hareket ettiklerini' belirtti.

Hagari, soruşturmaya başlamak için savaşın bitmesini beklemeyeceklerini ancak doğru operasyonel zamanı beklediklerini savunarak '7 Ekim'de olanların tam hikayesi ve her şey, yapacağımız detaylı soruşturmada ele alınacak. Bunu kamuoyuna borçluyuz.' dedi.

Aşırı sağcı milletvekili 6 Ekim'de Batı Şeria'ya baskın düzenlemişti

İsrail'de sabıkasında cami kundaklama girişimine karıştığı için işgal altındaki Batı Şeria'dan uzaklaştırma emri bulunan aşırı sağcı milletvekili Zvi Sukkot, Yahudi yerleşimcilerin Huvvara beldesine yaptığı ve Filistinli bir gencin öldürüldüğü 6 Ekim'in ilk saatlerindeki baskınına katılmış, beldenin ana caddesine onlarca yerleşimciyle çadır kurmuştu.

İsrail ordusu, söz konusu milletvekili ve onlarca Yahudi yerleşimciyi korumak için gece bölgede geniş birliklerle konuşlanmıştı.

İsrail ordu radyosu da sosyal medya hesabından, milletvekili Sukkot ve onlarca Yahudi yerleşimcinin Filistin beldesinin ortasında hoparlörlerle İbranice ilahiler okuduğu görüntüleri yayımlamıştı.

Daha sonra Sukkot, İsrail ordusunun talebi doğrultusunda etkinliği sonlandırdıklarını duyurmuştu.

Haaretz gazetesinin, istihbarat kaynağına dayanan Amos Harel imzalı 8 Ekim'deki haberinde, Hamas'ın sürpriz saldırısı öncesinde İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da 'bir İntifada patlamasına karşı her an hazırlık içinde olduğu' belirtilmişti.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in 'Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme' gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu. İsrail ordusuna göre, Gazze Şeridi'ne düzenlenen kara saldırılarında 75 İsrail askeri öldürüldü.

Gazze'deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 6 bin 150'den fazlası çocuk ve 4 binden fazlası kadın olmak üzere 15 bin 899'a yükseldi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 259 Filistinli hayatını kaybetti.

Hamas ile İsrail arasındaki esir takası mutabakatı

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün 'insani ara' verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girmiş ve daha sonra 3 gün daha uzatılmıştı.

İsrail ile Hamas arasında varılan esir takası mutabakatı çerçevesinde Gazze Şeridi'nden 81 İsrailli esir, İsrail hapishanelerinden de 240 Filistinli esir serbest bırakıldı. İsrailli esirlerin yakınları hükümetten müzakerelere 'derhal dönülmesini' istiyor.

İsrail ordusu ,1 Aralık'ta 'insani ara'nın bitmesinin hemen ardından Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına yeniden başlamıştı.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Gazze'deki Sağlık Bakanlığı verilerine göre 2 Aralık öğlen saatlerinden itibaren 24 saat içinde 316 Filistinlinin öldürüldüğünü ve 664 kişinin de yaralandığını açıklamıştı.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda öldürülenlerin sayısının 376 artarak 15 bin 899'a yükseldiği belirtildi.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), merkez, Han Yunus ve Mısır sınırı yakınındaki Refah'ta yaklaşık 958 bin Filistinlinin 99 ayrı merkeze sığındığını paylaşmıştı.

UNRWA, İsrail ordusunun yoğun biçimde saldırdığı Gazze Şeridi'nde göçe zorlanan Filistinli sayısını 1,9 milyon olarak açıklamıştı.

UNRWA'nın paylaştığı rakamlara göre, abluka ve işgal altındaki 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze'deki Filistinlilerin yaklaşık 5'te 4'ü yerinden zorla göç ettirilmiş durumda.

Gazze'nin en büyük ikinci yerleşimi askeri bölge

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün 'insani ara' verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girdi ve daha sonra 3 gün daha uzatılmıştı.

İsrail ordusu, 1 Aralık'ta 'insani ara'nın bitmesinin hemen ardından Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına yeniden başlamıştı.
Gazze'nin güneyinde denizden 4 kilometre içerideki Han Yunus kenti, savaş öncesinde 54 kilometrekare alanda yaklaşık 207 bin nüfusuyla Gazze Şeridi'nin şehir merkezinden sonra en yoğun nüfusa sahip ikinci bölgesi olarak biliniyor. İsrail ordusu, 1 Aralık'ta Gazze Şeridi'ne saldırıları yeniden başlatmasının ardından bu bölgeyi askeri bölge ilan etmiş, BM'ye göre bölgede yüz binlik sivil nüfusa tahliye emri vermişti.
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