Karabağlar Belediyesi’nde grev kapıda: İşçiler greve hazırlanıyor!

Masadan uzlaşma çıkmayınca sendika yeni yılın son günü saat 11.00'da belediyeye grev ilanı asma kararı aldı. Grev ilanının asılması ile birlikte 60 günlük yasal süreç start alacak. Eğer taraflar bu 60 günlük süre içinde anlaşamazsa sendika ilan edeceği bir tarihte greve gidebilecek.İzmir'in Buca ve Bornova Belediyelerinde yaşanan grevlerin ardından bu sefer de grev çanları, CHP'li Karabağlar Belediyesi için çalmaya başladı.Karabağlar Belediyesi'ne ait Kar-Bel Şirketinde örgütlü DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası İzmir 5 Nolu Şube ile işverenin yetkilendirdiği Sodem Sen arasında bir süredir devam eden ve yaklaşık 1000 işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşmazlıkla sonuçlandı.İşverenin yüzde 12'lik maaş artışı teklifine sendikadan olumsuz yanıt geldi. Yaşanan şok gelişme sonrası sendika yeni yılın son gününde belediye binasına grev ilanı asarak 60 günlük yasal süreci başlatma kararı aldı.Toplu iş sözleşmesindeki son durumla ilgili çalışanlarının cep telefonlarına SMS mesajı atan sendika yaptığı duyuruda şu ifadelere yer verdi: 'Değerli KAR-BEL AŞ emekçileri! Karabağlar Belediyesi'ne bağlı KAR-BEL şirketi ile sendikamız arasındaki 11. dönem toplu iş sözleşme görüşmelerinde 15 Ağustos'ta başlayan sürecin ardından arabuluculuk aşaması sona ermiştir. İşveren sendikası SODEM-SEN'in uzlaşmaz ve gerçeklikten uzak tavırları nedeniyle, 31 Aralık 2024 Salı günü saat 11.00'de tüm işlerimizi bırakıyoruz. Emeğimiz ve geleceğimiz için insanca yaşanacak bir ücret talebimizi haykırmak adına, belediye binasına grev kararımızı asmaya davet ediyoruz.Sendika kanadında durum böyleyken Karabağlar Belediye Başkanı Helil İnay Kınay'ın yaşananlara sessiz kalması tepkileri de beraberinde getirdi. Bakan Vedat Işıkhan'ın geçtiğimiz hafta asgari ücret tespit komisyonu toplantısında 2025 yılında uygulanacak asgari ücret rakamını açıklamasının ardından aynı gün Başkan Kınay'ın sosyal medya hesaplarından 'Sefalete göz yummayacağız' şeklinde açıklama yaptığını hatırlatan belediye işçileri yaşananlara isyan etti. İsminin açıklanmasını istemeyen işçiler: 'Sayın Başkan bir yandan yaptığı açıklama ile 2025 yılı için belirlenen asgari ücrete 'sefalete göz yummayacağız' diyerek tepki gösteriyor öte yandan belediye şirketi çatısı altında görev yapan bine yakın işçiye yüzde 12'lik maaş zammı teklif ederek bine yakın çalışanı aileleri ile birlikte sefalete, açlığa mahkum etmeye çalışıyor. Bu kabul edilebilir bir durum değil' diye konuştu.Yerel seçimlerden bu yana maaş ödemelerinde ve toplu sözleşmeden doğan sosyal hakların ödenmesinde birçok sıkıntı yaşandığını, bazı aylarda maaşlar zamanında ve tam olarak yatmadığı için işçilerin mağdur edildiğini belirten çalışanlar; 'Ailelerimizle birlikte insanca yaşayabileceğimiz bir ücret istiyoruz. Biz ekmeğimizin peşindeyiz. Hakkımız olanı almak için bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da mücadelemizi aralıksız olarak sürdüreceğiz' ifadelerini kullandı.Karabağlar Belediyesi çalışanları, daha önce de maaşların zamanında yatmaması, imzalanan toplu iş sözleşmesinden doğan sosyal hakların zamanında ödenmemesi ve alış veriş çeklerinin zamanında verilmemesini protesto ederek eylem yapmış, Başkan Kınay'a çağrıda bulunmuştu.