Bakan Yerlikaya duyurdu! 57 ilde DEAŞ operasyonu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya​ 57 ilde düzenlenen “GÜRZ-34" operasyonlarının detaylarını sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Yerlikaya, DEAŞ​ Terör Örgütüne yönelik düzenlenen “GÜRZ-34" operasyonlarında 536 şüpheli örgüt üyesinin yakalandığını duyurdu.Yerlikaya resmi X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:"57 ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik son 12 gündür devam eden “GÜRZ-34" operasyonlarında 536 şüpheli örgüt üyesi mensubu yakalandı.Cumhuriyet Başsavcılıkları ile MİT Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinasyonunda; İl Emniyet Müdürlükleri TEM Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Batman, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Bursa, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elazığ, Eskişehir, Erzincan, Gaziantep, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Trabzon, Van, Yalova ve Yozgat'ta DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin,Örgüt içerisinde faaliyet yürüttüğü, Örgüte finans sağladığı ve Çatışma bölgeleriyle irtibatlı oldukları tespit edildi."