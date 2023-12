ALES sınav sonuçları açıklandı! ALES sonuçlarına nasıl bakılır?

Yılın son ALES (2023/3) sınavının geçtiğimiz Kasım ayında tamamlanmasının ardından gözler sonuç sorgulama ekranına çevrildi. ÖSYM tarafından ALES/3 sınav sonuçlarının açıklandığı duyuruldu. Peki ALES sınav sonuçlarına nasıl bakılır? ALES 3 sonuçları e-Devlet'ten nasıl sorgulanır? ALES puan hesaplama nasıl yapılır?ÖSYM ALES/3 sınav sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Yapılan açıklamada,''19 Kasım 2023 tarihinde uygulanan 2023 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2023-ALES/3) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.Adaylar, sınav sonuçlarına 5 Aralık 2023 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir.Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.'' denildi.Adaylar ALES/3 sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebilecekler.ÖSYM işlemleri ayrıca e-Devlet üzerinden de yapılabilmektedir.ALES açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl geçerli olacak.ALES Puan Türleri ve Test Ağırlıkları– ALES Sayısal Puanı: 0,75 (Sayısal) – 0,25 (Sözel)– ALES Sözel Puanı: 0,25 (Sayısal) – 0,75 (Sözel)– ALES Eşit Ağırlık Puanı: 0,50 (Sayısal) – 0,50 (Sözel)Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin uygulandığı bu sınavın cevap kâğıtları ÖSYM'de optik okuyucu ile okunup bilgisayar ortamında değerlendirilmektedir. Adayların her testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanarak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde ediliyor.Her test için sınavı geçerli tüm adayların ham puanlarının ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülüyor. Böylece her aday için Sayısal-1, Sayısal-2, Sözel-1, Sözel-2 Standart Puanlar (SP) hesaplanacaktır. Bu standart puanlar kullanılarak her aday için sayısal ağırlıklı, sözel ağırlıklı ve eşit ağırlıklı olmak üzere 3 ağırlıklı puan (AP) hesaplanmaktadır.Bu standart puanlar kullanılarak her aday için sayısal ağırlıklı, sözel ağırlıklı ve eşit ağırlıklı olmak üzere 3 ağırlıklı puan (AP) hesaplanmaktadır.