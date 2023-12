Marmara'daki depremler sonrası Kandilli'den flaş açıklamalar

Marmara Denizi Gemlik Körfezi'nde meydana gelen 5,1 ve 4,5 büyüklüğündeki depremler İstanbul, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da da hissedildi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, Marmara Denizi'nde saat 10.42'de 5,1 büyüklüğünde, 10.45'te 4,5 büyüklüğünde depremler kaydedildi.Depremle ilgili Kandilli Rasathanesi Müdürü Haluk Özener ve Deprem Uzmanı Doç. Dr. Doğan Kalafat açıklamalarda bulunuyor. Kalafat, 'Artı depremlerin seyri endişeye yer olmadığını gösteriyor' dedi.Öte yandan depremin ardından vatandaşlar Bursa'da sokaklara çıktı.AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, 'Küçük ölçekli artçılar olabilir. Bunları olağan karşılamak gerekiyor. Her an 5 ve 5.5 buçuk üzerinde deprem üretmeye sahip faylar var. Kırılmayı bekleyen faylar bekler. Vatandaşlarımızın buna karşı hazırlıklı olması gerekiyor.' dedi.Tatar sözlerini şöyle sürdürdü:Şehirlerimizi dönüştürmemiz gerekiyor. Bu işin şakası yok. Vatandaşlarımızın bu bilince bir an önce ulaşması gerekiyor. Bu dönüşüm acilen gerçekleşmeli. Bunları dönüştürmediğimiz sürece bizim yaptığımız şeyin bir anlamı olmuyor. Çok sayıda sensörler Marmara'nın içinde sismik hareketliliği izliyor. Topyekün bir seferberliği ihtiyaç. Marmara'nın değişik yerlerinde hissedeceğimiz depremler olabilir, faylar var. Haklımızı ve devletimize büyük görevler düşüyor.Marmara Denizi'nde meydana gelen ve İstanbul'un da şiddetli bir şekilde hissettiği deprem, 'Büyük İstanbul depreminin habercisi mi' sorularını akıllara getirdi.Öte yandan deprem uzmanları da birçok ilin hissettiği söz konusu deprem hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.Deprem uzmanı Prof. Dr. Okan Tüysüz, 5.1 büyüklüğünde gerçekleşen depremle ilgili şu ifadeleri kullandı:Bu jeolojik yapıya bağlı depremler binlerce bazıları on binlerce yılda bir deprem üretir. Bu tamamen bölgenin jeolojik yapısıyla ilgili bir durum. Gemlik körfezi'nde geçmişte de depremler oldu. Bandırma'dan uzanan hat boyunca önemli depremler var.Bölgede çok sayıda fay kolu var. Bu verilen yer doğruysa burada çok uzun zamandır büyük deprem yok. Fay için kaç yılda bir deprem üretir konusu biraz tartışmalı. Bizim Kuzey Anadolu fayında gördüğümüz depremler benzer derinliklerde ortaya çıkar. Sığ olması yüzeyde hissedilir olmasına yol açar.Prof. Dr. Şükrü Ersoy ise depremin 30 tane 4 büyüklüğündeki depreme eşit olduğunu ifade ederek şunları söyledi:Gemlik'ten geçen, İznik Gölü'nün güneyinden geçen bir fay zonu daha var. Buradaki depremler de büyük depremler üretebilir. Hangi zemin üzerinde ve nasıl bir binada olduğunuz önemli. Uzakta olduğunuz zaman hissetmeyeceksiniz diye bir şey yok. Nitekim, çok da uzak değil.5 büyüklüğündeki bir deprem, yaklaşık 30 tane 4 büyüklüğündeki depremin enerjisine eş gelir. Dolayısıyla zemin de kötüyse Gemlik'tekiler fena hissetmişlerdir. 5 büyüklüğündeki depremin daha büyük bir depremi tetiklemesi söz konusu değil. Sosyal medyada bilgi kirliliği yayılıyor.Japon Deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaki Marmara'da özellikle 4 bölgeye dikkat çekip yaşanacak olası depremin Bursa civarında gerçekleşeceğini söylemişti.Moriwaki özellikle Marmara depremi için, 'Marmara... Kuzey Anadolu fay hattı İzmit'ten sonra kuzey ve güney kolu var. Güney kolunda İnegöl, Bursa, Bandırma ve Balıkesir. Kuzey kolu ise adalardan biraz gidiyor ve 1912'de bu Çanakkale'de kırıldı, boşluk var' ifadelerini kullanmıştı.