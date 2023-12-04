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Mardin'de benzin dökülen soba patladı: 1 ölü, 2 yaralı

Mardin'de, benzin dökülen sobanın patlaması sonucu anne hayatını kaybetti, 2 çocuğu yaralandı

Ekleme: 4.12.2023 - 17:10 Güncelleme: 4.12.2023 - 17:11 / Editör: Ozge Selin
Mardin'de benzin dökülen soba patladı: 1 ölü, 2 yaralıMardin'in Savur ilçesi İçören Mahallesi'nde Betül Ö.'nün benzin döktüğü soba patladı. Betül Ö.'nün 2 çocuğunun da evde olduğu feci olayda, patlama sesinin ardından çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

İhbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri evde çıkan yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

Ekiplerin incelemesinde Betül Ö.'nün hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan 2 çocuk, hastanede tedavi altına alındı. Çocukların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Mardin'de benzin dökülen soba patladı: 1 ölü, 2 yaralı
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