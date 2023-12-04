Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek enflasyon rakamlarını değerlendirdi: Düşüş cesaret verici

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Kasım ayında da devam eden çekirdek enflasyondaki düşüş cesaret vericidir. C endeksindeki aylık artışlar önemli ölçüde zayıfladı, Eylül %5,28, Ekim %3,72 , Kasım %1,96, bu, enflasyonda ciddi momentum kaybına işaret ediyor." şeklinde konuştu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Kasım ayında da devam eden çekirdek enflasyondaki düşüş cesaret vericidir. C endeksindeki aylık artışlar önemli ölçüde zayıfladı, Eylül %5,28, Ekim %3,72, Kasım %1,96 bu, enflasyonda ciddi momentum kaybına işaret ediyor. Yıllıklandırılmış çekirdek enflasyon hedeflerimizle uyumlu. Enflasyonla mücadele süreç işi; programımızı kararlılıkla uyguluyoruz, başaracağız." ifadelerini kullandı.Paylaşımında devam eden Şimşek, "Bu çerçevede sevgili vatandaşlarımızdan özellikle bir istirhamım var; uygulama ve politikalarımıza ilişkin lütfen benden duymadığınız hiçbir habere ve dolaşıma sokulan hiçbir dedikoduya itibar etmeyiniz." ifadelerini kullandı.