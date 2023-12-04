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Gazze'de artık endişelenecek bir şey kalmadı! Katil İsrail Filistinlileri diri diri toprağa gömdü

Katil İsrail'in zulmü altındaki Gazze'de kaybettikleri sevdiklerinin cansız bedenlerini enkaz altında arayanlar da 'yaşayan ölülere' döndü. Arama-kurtarma çalışmasının yapılamadığı bölgede siviller kayıp yakınlarını elleriyle arıyor. Enkazdan çıkan cesetler ise battaniyelerle taşınıyor

Gazze'de artık endişelenecek bir şey kalmadı! Katil İsrail Filistinlileri diri diri toprağa gömdü
Ekleme: 4.12.2023 - 09:49 Güncelleme: 4.12.2023 - 10:06 / Editör: Ozge Selin
Gazze'de artık endişelenecek bir şey kalmadı! Katil İsrail Filistinlileri diri diri toprağa gömdü
Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada İsrail'in Gazze saldırılarında sivil savunma araçları ve kurtarma ekipmanlarının yüzde 80'ini imha ettiği belirtilerek, bu nedenle enkaz altındaki kişileri kurtarma çalışmalarının kısıtlı imkanlarla yapıldığı kaydedildi.

İsrail'in kurtarma araçlarının çoğunu hedef alıp imha etmesi ve geri kalan araçlardaki yakıt sıkıntısı sebebiyle katliam yapılan bölgelere ulaşılamadığı belirtilen açıklamada, bu imkansızlıklar yüzünden bazı enkazların haftalarca kaldırılamadığı ve cesetlerin çıkarılamadığı belirtildi.

Açıklamada, 'bölgede insani durumun felaket bir düzeye ulaştığı, işgal ordusunun onlarca evi eş zamanlı olarak bombaladığı' kaydedilerek, 'ABD Başkanı Joe Biden ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in temsil ettiği ABD yönetimi başta olmak üzere işgal güçleri ve uluslararası toplum, İsrail'e yeşil ışık yakarak onay verdikleri bu soykırımdan sorumludur' denildi.

Gazze'de artık endişelenecek bir şey kalmadı! Katil İsrail Filistinlileri diri diri toprağa gömdü

'BİNLERCE CESEDE ULAŞAMIYORUZ'

Gazze Şeridi'ndeki Sivil Savunma Birimi Sözcüsü Mahmud Basal İsrail saldırıları sonucu yıkılan binaların enkazı altında binlerce ölü bulunduğunu, süregelen bombardıman ve ekipman yetersizliği nedeniyle cesetlerin çıkarılamadığını bildirdi.

Basal 'Ekipman yokluğundan Gazze Şeridi'nin kuzeyinde enkaz altındaki cesetlere ulaşamıyoruz' dedi.

Gazze'de artık endişelenecek bir şey kalmadı! Katil İsrail Filistinlileri diri diri toprağa gömdü

BATI ŞERİA'DA ZULÜM SÜRÜYOR

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail güçlerinin, Batı Şeria'nın Kalkilya kentinde vatandaşların evlerine birçok baskın düzenlediği belirtildi.

İsrail güçlerinin baskınlar sırasında ateş açtığı kaydedilen haberde, fırında çalışan 21 yaşındaki İsam Kanber'in işe gittiği sırada İsrail askerlerinin kurşunuyla vurularak hayatını kaybettiği ifade edildi.

Buna tepki gösteren bölge sakinleri ile İsrail güçleri arasında olayların çıktığı aktarılan haberde, Kanber'in öldürülmesi sebebiyle kentte tümüyle genel grev ilan edildiği bilgisi paylaşıldı.

Bu arada İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te öldürülen Filistinlilerin sayısı 254'e ulaştı.

Gazze'de artık endişelenecek bir şey kalmadı! Katil İsrail Filistinlileri diri diri toprağa gömdü

DSÖ: ARTIK GAZZE İÇİN ENDİŞEMİZİ İFADE EDECEK KELİME BULAMIYORUZ

DÜNYA Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus: Gazze'de tanık olduğumuz durumla ilgili endişemizi ifade edecek kelime bulamıyorum.

Derhal ateşkes! Dün ekibimiz Gazze'nin güneyindeki Nasser Hastanesi'ni ziyaret etti. Hastanede kapasitesinin 3 katı üstünde, 1000 hastaya bakılıyor.

Tesisin her köşesini dolduran sayısız insan barınak arıyor. Hastalar, yerde acı içinde, çığlıklar atarak tedavi görüyor.

Bu koşullar, sağlık hizmetlerinin sağlanması açısından hayal edilemeyecek kadar yetersiz.

Gazze'de artık endişelenecek bir şey kalmadı! Katil İsrail Filistinlileri diri diri toprağa gömdü

ÜÇ GÜNDE 1016 FİLİSTİNLİ KATLEDİLDİ

İsrail, bombardımanı güneye doğru genişletiyor. Kaynaklar, bu ilerlemenin İsrail'in Gazze Şeridi merkezini güneyinden ayırma girişimi olduğuna işaret etti.

Böylece İsrail için, Gazze'nin iki değil üç parçaya bölünmesini, her alanın karelere ayrılmasını kolaylaştıracak.

Sahadaki çatışmalar ise şiddetleniyor. İsrail'in gece boyunca, Gazze'ye hava, kara ve denizden saldırdı.

Gazze'de artık endişelenecek bir şey kalmadı! Katil İsrail Filistinlileri diri diri toprağa gömdü

Filistinli yetkililer 3 gündür devam eden saldırılarda 1016 sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı.

İsrail, ün Al-Amal hastanesi yakınlarına da saldırı düzenledi. Hamas'tan 'İsrail saldırılarına son vermeden ve kalıcı ateşkes sağlanmadan esir takası olmayacak' açıklaması geldi.

7 Ekim'den bu yana Gazze'de İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı, 6 bin 150'den fazlası çocuk ve 4 binden fazlası kadın olmak üzere 15 bin 523'e yükseldi.

Gazze'de artık endişelenecek bir şey kalmadı! Katil İsrail Filistinlileri diri diri toprağa gömdü

İSRAİL ORDUSUNDAN IZGARALI HARİTAYLA KATLİAM TUZAĞI

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medyadan El-Mahatta, El-Ketibe, Hamed, Es-Satr, Beni Süheyl ve Man bölgelerindeki Filistinli sivillere tahliye yolu gösteren haritayı Arapça olarak paylaştı.

İngiliz The Guardian, bu haritalarla ilgili korkunç gerçeği gözler önüne serdi.

Gazze'de artık endişelenecek bir şey kalmadı! Katil İsrail Filistinlileri diri diri toprağa gömdü

İsrail'in Filistinli sivilleri sığınması için teşvik ettiği bölgelere saldırılarını artıracağını yazan gazete 'İsrail dağıttığı tahliye broşürlerinde QR kodu ile erişilebilen yeni ızgara sistemi kullanıyor.

Bu haritalarla Hamas hedef alırken sadece birkaç bloğu kaplayan alanları terk etmelerini emrederek siviller daralan bir savaş alanına hapsediliyor.

Siviller vurulduğunda da 'yanlışlıkla' hedef alınmış oluyor!' yorumu yaptı.

Gazze'de artık endişelenecek bir şey kalmadı! Katil İsrail Filistinlileri diri diri toprağa gömdü

BM OKULUNDA HEPATİT A SALGINI

BM'nın Gazze'deki yetkililerinden Thomas White, BM tarafından işletilen okullardan birinin şu anda Hepatit A salgınının ortasında olduğunu ve hastalık riskinin her gün daha da arttığını söyledi.

Gazze'de artık endişelenecek bir şey kalmadı! Katil İsrail Filistinlileri diri diri toprağa gömdü

TOPRAĞI ELLERİYLE KAZIYORLAR

Bombardımanı güneye doğru genişleten siyonist İsrail, Gazze'yi sokak sokak, ev ev yerlebir ediyor.

24 saatte 700'den fazla sivil şehit olurken, yüzlerce yaralı enkaz altında kaldı.

Sivil savunma ve kurtarma ekipmanları yok edilen Gazzeliler elleriyle kazarak toprak altındakileri kurtarmaya çabalıyor.

Gazze'de artık endişelenecek bir şey kalmadı! Katil İsrail Filistinlileri diri diri toprağa gömdü

GAZZE HIZLA ÖLÜYOR, KURTARIN!

Dünya'dan yardım isteyen Medya Ofisi, 'Bölgede insani durum felaket bir düzeye ulaştı, işgal ordusu onlarca evi eş zamanlı olarak bombaladı.

Gazze her gün hızla ölüme yaklaşıyor. İslam ve Arap dünyası, geç olmadan Gazze'yi kurtarın' çağrısı yaptı.












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