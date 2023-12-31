Pençe Kilit bölgesinde 2 terörist öldürüldü

Kahraman Türk askeri, hain teröristlerin ensesinde.Sınır içi ve sınır ötesi operasyonlarını başarıyla sürdüren askerler, her geçen gün göğüs kabartmaya devam ediyor.Milli Savunma Bakanlığı, kahramanlardan bir başarıyı daha duyurdu.Haber bu kez Pençe Kilit bölgesinden.İşte bakanlığın o paylaşımı;Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. Bölgede en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek!