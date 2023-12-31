  • USD: 29,44 - 29,49
  • EURO: 32,57 - 32,63
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Pençe Kilit bölgesinde 2 terörist öldürüldü

Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.

Ekleme: 31.12.2023 - 14:32 Güncelleme: 31.12.2023 - 14:32 / Editör: Ozge Selin
Pençe Kilit bölgesinde 2 terörist öldürüldüKahraman Türk askeri, hain teröristlerin ensesinde.

Sınır içi ve sınır ötesi operasyonlarını başarıyla sürdüren askerler, her geçen gün göğüs kabartmaya devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı, kahramanlardan bir başarıyı daha duyurdu.

Haber bu kez Pençe Kilit bölgesinden.

2 terörist öldürüldü

İşte bakanlığın o paylaşımı;

Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. Bölgede en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek!
Mehmet Şimşek: 2024 yılı, yıllık enflasyonda düşüşün başladığı bir yıl olacak
Mehmet Sevigen'den CHP'ye zehir zemberek sözler!
Katil İsrail, Maghazi Mülteci Kampı’na ölüm yağdırdı! Çok sayıda ölü var; onlarca kişi enkaz altında
Türk Silahlı Kuvvetlerinin yeni gözcüsü: Türkiye'de de ilk kez envantere girdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı
Türkiye Yüzyılı'na yakışan gurur abideleri! 100. yıl dev eserlerle inşa edildi
Bahçeli'den yeni yıl mesajı
Bakan Güler'den terörle mücadele mesajı: Terör örgütünün hareket kabiliyeti bitme noktasına getirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın süreçten haberi var mıydı? Rıdvan Dilmen açıkladı
MİT ve TSK'dan ortak operasyon: Türk Diplomat Köse'nin faili terörist hava harekatında öldürüldü
2024'te Meclis'i yoğun bir gündem bekliyor! TCMB'ye gelecek düzenlemeler
Mardin'de 1'i yeşil, 1'i gri kategoride 3 terörist etkisiz hale getirildi
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
İşte 2024 maaş zammı tablosu! En düşük memur ve SSK, Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak?
İYİ Parti Ankara İl Başkanı Yener Yıldırım’dan Mansur Yavaş’a ağır sözler: Haramzade bunlar!
İsrailli aktivist siyonist sansürü ifşa etti! Soykırım ordusunun Gazze’ye saldırılarını protesto ettiği için taciz edildi
Rusya Devlet Başkanı Putin’den Başkan Erdoğan'a yeni yıl tebriği: Dikkat çeken işbirliği vurgusu!
Süper Kupa provokasyonuna 2 gözaltı kararı
Mansur Yavaş’tan bir skandal daha: Oy vermeyen mahalleliye su ve asfalt yok!
Yılmaz Tunç açıkladı! Süper Kupa paylaşımlarına adli soruşturma
Meteoroloji açıkladı: 31 Aralık 2023 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak? Yılbaşında kar yağacak mı?

Meteoroloji açıkladı: 31 Aralık 2023 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak? Yılbaşında kar yağacak mı?

31 Mart yerel seçim süreci yarın başlıyor! İşte adım adım seçim takvimi

31 Mart yerel seçim süreci yarın başlıyor! İşte adım adım seçim takvimi

Şehir büyüklüğünde göktaşı dünyaya yaklaşıyor! 'Şeytan Kuyruklu Yıldız' o tarihte patlayacak

Şehir büyüklüğünde göktaşı dünyaya yaklaşıyor! 'Şeytan Kuyruklu Yıldız' o tarihte patlayacak

‘Kız kardeşime eş arıyorum!’ Telefonlara gönderilen bu mesaja dikkat!

‘Kız kardeşime eş arıyorum!’ Telefonlara gönderilen bu mesaja dikkat!

Google, kullanıcılarının gizliliğinin ihlali davasında 5 milyar dolar tazminat ödeyecek

Google, kullanıcılarının gizliliğinin ihlali davasında 5 milyar dolar tazminat ödeyecek

Suyun dibinde parlarken bulundu değerine paha biçilemiyor

Suyun dibinde parlarken bulundu değerine paha biçilemiyor