Mehmet Sevigen'den CHP'ye zehir zemberek sözler!

Melissa Bağcı'nın moderatörlüğünde Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Akılda Kalsın programının bu haftaki konuğu 19-20-21-23. Dönem İstanbul Milletvekili ve Devlet Eski Bakanı CHP'li Mehmet Sevigen oldu. Bağcı'nın gündeme ve CHP'ye dair sorularını yanıtlayan Sevigen dikkat çeken açıklamalarda bulundu.İşte Sevigen'in açıklamalarından öne çıkanlar;"Kemal Bey'in gitmesi ile ilgili en çok çabayı biz gösterdik. 13 yılımızı çaldı Türkiye'den. Cumhurbaşkanı adaylığı kesinleştiği zaman hemen 'Genel Başkanlığı bırak' dedik, dinletemedik. Sonuçta da bu duruma geldik. Ben böyle istemiyordum değişimi. İstiyordum ki daha özgürlükçü CHP kokan, şaibelerden ve dedikodulardan uzak bir değişim olsun. Para pul karışmasın bu işlere isterdim. Kemal Bey'in böyle gidişi çok kötü oldu. Bu arkadaşlar geldi ama parti ve ülke söz konusu olunca konuşmadan da duramıyorum. Bu bakımdan bu yılbaşına yakın en çok acıyı şehitlerimiz çekiyordur diye düşünüyorum. Birlik ve beraberlik olmadı çünkü parlementoda. Keşke CHP Genel Başkanı o grubunu böyle siyaseten çok gelişmemiş bir grup başkanvekiline teslim etmeseydi. Biz inanıyoruz ki; şuan çok pişmanlar bu imzayı atmadıkları için. Şehidin mezarda kemikleri sızlar. Ortak imza attıktan sonra MSB'yi oraya çağırırdın herkes seninle birlikte orada olurdu. Sorularını Meclis'te sorulurdu. Yas ilan etmemiz gerek diye şart koştukları için söylüyorum. CHP'de bayraklar neden inmedi? Hükümet yas tutmuyorsa CHP yarıya indirsin bayrakları. DEM Parti ile işbirliği yapmak için yol arıyorlar. Eş başkan bile Özgür Bey ile dalga geçti.İstanbul Belediye Başkanı parti meclisinden 2 gün önce Fatih Belediye Başkanı'nı açıklıyorsa akıllara bu geliyor. Benim dönemimde olsa kulağından tutar kapıya atardık. Herkes eşittir. Seçim bitti artık yeni bir dönem başlıyor. Bütün belediye başkanlarının eşit olması lazım. İmamoğlu burada güç gösterisi yapmasa bile böyle algılanıyor.Selahattin Demirtaş ve Kavala'ya HDP yani şimdiki DEM bizim kadar sahip çıkmıyordu. Kemal Bey de selamlıyor, Ekrem İmamoğlu da Özgür Özel de selam gönderiyor. Sanki biz HDP yönetiminden oy alacakmışız gibi. HDP yönetimine verdiğimiz değeri Kürt halkına versek? Halka gitsek daha çok oy alırız. Şimdi işbirliği yapsınlar açık açık. CHP'deki çoğu vatanseverler oy vermezler artık iş birliği olursa.Atatürk'ün itleri diyen kişi ile beraber oluyoruz. Bu yüzden feryat ediyorum. Attürk'ün itleri diyen (DEM PARTİ) partiyle nasıl işbirliği yaparız? HDP'liler bize neler söylüyor bunları göz ardı edemeyiz. Bunlar terörle arasına mesafe koymazlarsa ve gidip onların önünde el pençe dururlarsa olmaz. Türk- Kürt farketmez. Bizim HDP'li yöneticilere değil Kürt halkına gitmemiz lazım.Biz padişahlıktan kurtulduk yeni padişahmı istiyoruz? Sunucu bir soru soruyor. TOKİ Başkanı kendince yanıt verecekti. Ekrem Bey'in kibiri vardır kabullenmeyebilir ama sunucu artık ekmeğinden korkuyor. Hanımefendi dünya güzeli bir kız ama Ekrem Bey eleştiriyi kaldıramıyorsa siyaset yapmayacak. Bu halk bizi buraya getirdi. Orada duayen gazeteciler vardı. Uğur Dündar orada kalkıp demez mi? 'Ekrem Bey ayıp ediyorsun?' diye? İsmail Saymaz ağzını açmadı. Ben seviyordum ama oradaki haksızlığa karşı meydan okumazsan olmaz. Deniz Zeyrek biraz mücadele etti.Kadınlara özgürlük vereceğimiz dünyada Ekrem Bey kadın haklarından bahsedemez. İmamoğlu o hareketinden dolayı spiker hanımefendiden özür dilemezse bir daha kadın haklarından bahsetmesin. Bu İmamoğlu değil ister babamın oğlu olsun. Birdaha kadınlara karşı 'şöyle böyle davranıyorum' diye konuşmasın.Meral Hanım'ın artık siyaseti bırakması lazım. Masadan kalktı ve Meral Hanım Kılıçdaroğlu'nun kazanmamasının sebeplerinden biridir. Meral Hanım merkez sağın muhalefeti olmak istiyor Erdoğan'dan sonra. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı ekran önünde azarılıyor. Oy almak için sırf bir şey diyemiyorlar onlar da. Meral Akşener'in aldığı oylar bizim oylardır. Muharrem Bey partisini yine ortaya çıkarsa bir seçenek olacak yoksa yine oylar Meral Akşener'e gidecek.CHP DEM Parti ile arasına mesafe koymazsa seçimi kaybeder.Bitmiş tükenmiş İYİ Parti'yi tekrar gündeme getirir, Türkiye'nin başına bela ederler.