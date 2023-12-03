İstanbul'da 3.5 ton sahte alkol ele geçirildi

Yaklaşan yılbaşı öncesi tekel bayilerine ve eğlence mekanlarına ürettiği sahte alkolleri satmaya hazırlanan bir kişi İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği operasyonda yakalandı. Operasyonda; piyasa değeri yaklaşık olarak 1 milyon 800 bin TL olan 3,5 ton sahte alkol ele geçirildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte alkol üreten şahıslara yönelik yürütülen çalışma neticesinde; H.A. isimli bir şahsın, ürettiği sahte alkolleri İstanbul ili genelinde tekel bayileri ve eğlence mekanlarına satma hazırlığında olduğu bilgisine ulaştı.Yaklaşık 2 ay süren takip neticesinde; şüphelinin sahte alkolleri Maltepe İlçesinde bulunan bir depoda imal ettiği tespit edildi.Söz konusu depoya operasyon düzenleyen Jandarma ekipleri, H.A. isimli şahsı yakaladı.Depoda yapılan aramalarda; dünyaca ünlü içki markalarının sahte bandrolleri kullanılarak hazırlanmış, bin litre sahte rakı, bin 200 litre sahte viski, 900 litre sahte Tekila, 400 litre sahte Votka, 3 bin adet sahte bandrol ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.Piyasa değeri yaklaşık olarak 1 milyon 800 bin TL olan, sahte alkollere el konulurken, yakalanan H.A isimli şüpheli, ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.