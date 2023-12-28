MasterChef All Star'da bir şef önlüğü daha sahibini buldu

TV8'in sevilen yarışma programı MasterChef All Star'da sona yaklaşılıyor.Son olarak dün akşam adını finale yazdırmak isteyen yarışmacılar ceket için yarıştılar. İlk etapta siyah pirinç, ançuez ve greyfurt ile yaratıcı tabaklar çıkarıldı. İlk turda Eren 24, Hasan 18, Sergen 20,5, Esra 22, Kıvanç ise 19,5 puan topladı.Mıchelin Yıldızı sahibi olan Osman Sezener ikinci turun konuk şefi oldu.İkinci turda yarışmacılar Osman şefin 'ördek kebabı' tabağını yaptılar.İkinci tur sonunda yarışmacıların şeflerden aldıkları toplam puanlar ise şu şekilde:Yeni finalist Esra oldu: Anneme verdiğim sözü tuttum ve ceketi aldımEsra "7 aydır emek verdim, anneme verdiğim sözü tuttum ve ceketi aldım" dedi.Öte yandan daha önceki bölümlerde şef önlüğünü kazanarak adını finale yazdıran isimler Tahsin ve Barbaros olmuştu.