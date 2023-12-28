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Çalışan emeklilere 5 bin lira ikramiye Resmi Gazete'de

Ekonomiye ilişkin düzenlemeler ile birlikte, çalışan emeklilere 5 bin lira ikramiye verilmesini de içeren kanun Resmi Gazete'de yayınlandı.

Çalışan emeklilere 5 bin lira ikramiye Resmi Gazete'de
Ekleme: 28.12.2023 - 08:50 Güncelleme: 28.12.2023 - 08:56 / Editör: Ozge Selin
Çalışan emeklilere 5 bin lira ikramiye Resmi Gazete'de
Milyonlarca çalışan emeklinin beklediği '5 bin lira' ikramiyesinde sona gelindi.

Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren Bazı Kanun ve Kanun Hükmündeki Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, çalışan emeklilere de bir defaya mahsus 5 bin lira ödeme yapılacak.

4 milyon 680 bin emekliye ikramiye ödenecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan daha önce, 'Bakanlık olarak çalışmalarımızı hazırladık. Resmi Gazete'ye çıkar çıkmaz en kısa sürede ödenir. Biz hazırlıklarımızı yaptık.' demişti.

Böylece Resmi Gazete'de yayınlanan kanun ile birlikte 4 milyon 680 bin emekliye ikramiye yatırılacak.

Ödeme takvimi 2 gün içerisinde netleşecek

Düzenlemenin yayınlanmasının ardından gözler SGK'ya çevrildi.

SGK, ödeme takvimini açıklayacak. Hak sahiplerine ödeme yapılacak.

Destekten, daha önce kapsam dışı kalan çalışan emeklilerin tamamı faydalanabilecek. Ödeme takviminin 2 gün içinde netleşmesi bekleniyor.

29 Ekim'de Cumhuriyet'in 100. yılına özel bir kerelik emeklilere verilen 5 bin TL'lik ikramiyeden, çalışan emeklilerin de faydalanması kararlaştırılmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan daha önce yaptığı açıklamada, 'İlk düzenlemeden yararlanamayan, çiftçi ve BAĞKUR'lu esnaf emeklimiz başta olmak üzere 4 milyon 689 bin emeklimiz de 5 bin lira ödeme imkanından faydalanacak.' ifadesini kullanmıştı.
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