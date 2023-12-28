Asgari ücret net 17 bin TL oldu! Bakan Işıkhan açıkladı: 2024 asgari ücret brüt, net işveren maliyeti ne kadar oldu?

Asgari ücret 2024 açıklandı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3. toplantısı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleşti. Asgari ücret toplantısı sonrası Bakan Işıkhan, 'Yeni asgari ücret net 17 bin 2 TL' dedi. Asgari ücret Cumhuriyet tarihinde ilk kez 570 doları aşarak döviz bazlı rekorunu kırdı.Asgari ücret yüzde 34'lük Temmuz zammı ile net 11 bin 402 TL'ye brüt 13 bin 414 TL'ye yükseldi. 7 milyon çalışanı doğrudan 85 milyonu da dolaylı yoldan etkileyecek yeni asgari ücret için nefesler tutuldu.Başkan Recep Tayyip Erdoğan asgari ücret 3. toplantısı için TÜRK-İş, TİSK ve hükümet yetkilileri ile AK Parti Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Asgari ücret toplantısı sona erdi.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan asgari ücret 2024 için rakamı açıkladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yeni asgari ücret rakamını duyurdu:Net asgari ücret üzerinde 5600 TL'lik bir artış söz konusu olurken, 500 TL olan devlet desteği de 700 TL olarak kayıtlara geçti. Yeni asgari ücretin işveren maliyeti de 23 bin 502 TL oldu.Geçtiğimiz Ocak ayında 8506 TL olarak belirlenen net asgari ücret dikkate alındığında 1 yıllık değişim oranı yaklaşık yüzde 100 oldu.Asgari ücret 2024 yılında net 17.002 TL'ye yükselirken, 1 yıllık değişim enflasyon rakamlarının çok üzerinde yaklaşık yüzde 100 oldu.(1 dolar=29,40 TL) Cari kur değerlendirildiğinde yeni asgari ücret döviz bazlı 578 dolar seviyesine yükselerek tarihi rekorunu kırdı. Asgari ücret Temmuz zammı ile dönemin kuruyla 482 dolar düzeyini görmüştü.Asgari ücret net 17 bin 2 TL oldu | VideoAsgari ücret 3. toplantısı sonrası Bakan Işıkhan şu ifadeleri kullandı:'En büyük teşekkürü hiçbir vatandaşımızı enflasyona ezdirmeme, işçiye işvereni de istihdamı da aynı anda koruma kararlılığımıza liderlik eden Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a etmek istiyorum.Şimdi 2024 yılı için geçerli olacak asgari ücreti paylaşmak istiyorum. Bildiğiniz gibi temmuz ayında net asgari ücret devletimiz tarafından verilen 500 TL asgari ücret desteği ile birlikte 11 bin 402 TL olmuştu. Şimdi 700 TL'si asgari ücret desteği olmak üzere net asgari ücreti 17 bin 2 lira olarak belirlemiş bulunuyoruz. Bu rakamla net asgari ücrete önceki dönemde yüzde 49, önceki yıla göre kümülatif yüzde 100 artış yapılmıştır.Asgari ücrete reel olarak 3.5 kat artış sağlamış bulunuyoruz. Devletimiz tüm kurum ve kuruluşları ile işçisinin, işverenin tüm vatandaşların yanında yer almaya devam edecektir. İşvereni ve yatırımcısının el ele verdiği birlik ve beraberlik ruhu içerisinde kararlı adımlarla ilerlemeye devam edecektir.'Bakan Işıkhan sonrası TÜRK-İş Başkanı Ergün Atalay'da şu ifadeleri kullandı:'Sayın Bakanım TİSK'in değerli başkanı değerli katılımcılar, aşağı yukarı 2.5 saattir Cumhurbaşkanımızla beraber toplantı yaptık. Bugün ayın 27'si, biz TÜRK-İŞ Olarak bugüne kadar 2 saat evvelsine kadar resmi bir rakam söylemedik.Komisyonun başında TÜRK-İş Başkan Yardımcımız Ramazan Bey var. Biz arkadaşlarımızla 5 kere beraber olduk. Arkadaşlarımızla beraber bir müzakere yaptık. Başkanlar kurulu müzakerelerini işveren temsilcilerimize, sayın Bakanımıza ilettim.Asgari ücret 9 milyonu ilgilendiren bir ücret. Dolaylı olarak 11 milyonu ilgilendiren bir ücret. Çoluk çocuğu topladığınız zaman 30 milyonu ilgilendiren bir ücret. Arkadaşlarımız enflasyonun durumunu anlatma imkanı buldular. 4'e yakın işveren örgütü var. Bazıları olanı söylüyor bazıları karnından konuşmaya devam ediyorlar. TÜRK-İş'in talebi 18 bin liraydı yılda iki kere bu müzakerenin yapılmasıydı.'Yeni asgari ücretin belirlenmesinin ardından sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan şu ifadeleri kullandı:'2024 yılında asgari ücret, %49 artışla net 17.002 TL olarak uygulanacaktır. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun.'Asgari ücrete 2024'te tek zam yapılacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, temmuzda ikinci bir toplantı planlanmadığını ifade etti. 2024'te dezenflasyonist sürecin hızlanacağına dikkat çeken Bakan Işıkhan, 'Asgari ücrete ara zamma gerek olmayacak diye düşünüyoruz. Tüm parametreler iyi gidiyor' dedi.Asgari ücrete Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 2022 ve 2023 yıllarında temmuz ayında ara zam yapılmıştı.Aralık 2022'de 5500 TL olarak uygulanan net asgari ücret Ocak 2023'te önce 8506 TL'ye ardından Temmuz zammı ile 11402 TL'ye yükseldi. 2023 yılında asgari ücretteki kümülatif artış yüzde 107'yi aştı.Yeni asgari ücret tutarının belirlenmesiyle birçok ödeme ve gelir kalemi değişecek.İşsizlik maaşıAsgari ücretlinin kıdem tazminatıAskerlik ve doğum borçlanmasıYurt dışı borçlanmasıİhya tutarı ve isteğe bağlı sigorta primiGenel Sağlık Sigortası (GSS) primleri65 yaş, engelli ve evde bakım maaşı gelir sınırıRapor parası ve iş görmezlik ödeneğiKısa çalışma ve yarı zamanlı çalışma ödeneğiStajyer ücretiAsgari ücret Ocak 2024 zam oranı yüzde 49,11 oldu. Merkez Bankası'nın yüzde 65'lik yıl sonu enflasyon tahminine göre 6 aylık enflasyon oranı yüzde 37,76 olarak gerçekleşecek. Buna göre asgari ücrete yüzde 12'lik bir refah payı uygulanmış oldu.