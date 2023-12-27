DEM Parti önünde protesto: Sarı torba bırakıldı

Ellerinde Türk bayrakları olan bir grup DEM Parti Genel Merkez binasına giderek protesto etti. Teröre lanet okuyan grup, bina önüne sarı torba bıraktı.

Türkiye'nin kalbi geçtiğimiz hafta Irak'ın kuzeyinden gelen şehit haberleriyle yandı.12 vatan evladı hain terör örgütü PKK'nın saldırısında şehit düştü. Gelen şehit haberlerinin ardından Türkiye yasa boğulurken, siyaset arenasındaki terör sevicileri yine rahat durmadı.PKK ile arasına mesafe koymayan DEM Parti, terörist başı Abdullah Öcalan için özgürlük istedi.Provokatif söylemlerine devam eden DEM Parti'ye tepkiler dinmek bilmedi. Yaşananların ardından bugün ellerine Türk bayraklarını alan bir grup vatandaş, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı'nın çağrısıyla DEM Parti Genel Merkezi önünde toplandı.DEM Parti'yi protesto eden grup, “Şehitler ölmez, vatan bölünmez”, “Kahrolsun PKK”, sloganları attı.Polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı protestoda dikkat çeken bir eylem gerçekleştirildi.Buna göre öldürülen teröristlerin içine konulduğu sarı torbalar, DEM Parti Genel Merkezi'nin önüne bırakıldı.