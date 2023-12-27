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Başkan Erdoğan'dan illere 31 Mart talimatı! Büyükşehirlerde fetret devrini sona erdirelim

Başkan Erdoğan, AK Parti teşkilatına hedef gösterdi ve talimat verdi: 31 Mart Yerel Seçimleri'nde 5 yıllık fetret dönemini kapatalım. Muhalefetin elindeki şehirlerimizi yeniden hizmet belediyeciliğiyle buluşturalım. Gönül belediyeciliği markamızı vatandaşlara tek tek anlatalım.

Başkan Erdoğan'dan illere 31 Mart talimatı! Büyükşehirlerde fetret devrini sona erdirelim
Ekleme: 27.12.2023 - 09:02 Güncelleme: 27.12.2023 - 09:08 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan'dan illere 31 Mart talimatı! Büyükşehirlerde fetret devrini sona erdirelim
Önceki gün AK Parti Genel Merkezi'nde Antalya il teşkilatı ile buluşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'nın geri kazanılması için teşkilata talimat verdi.

Erdoğan'ın, 'Antalya'nın yeniden gerçek belediyecilik ile buluşturulması gerekiyor. Bu yüzden teşkilatın var gücü ile çalışması gerekiyor. 31 Mart seçimlerinde 5 yıllık fetret dönemini kapatalım.

Şehirlerimizi yeniden hizmet belediyeciliği ile buluşturalım. Gönül belediyeciliği markamızı vatandaşlara tek tek anlatalım' dediği öğrenildi.

Başkan Erdoğan'dan illere 31 Mart talimatı! Büyükşehirlerde fetret devrini sona erdirelim

Başkan Erdoğan bizzat başkanlık ettiği il temayül toplantılarında teşkilatın taleplerini bizzat dinliyor. İl temayüllerinde sona yaklaşıldı.

Erdoğan, bu kapsamda dün 6 il teşkilatı ile görüşürken, bugüne kadar 28 büyük şehrin teşkilatı ile bir araya gelmiş oldu.

Başkan Erdoğan'dan illere 31 Mart talimatı! Büyükşehirlerde fetret devrini sona erdirelim

ANTALYA'DA 2019 DENGESİ DEĞİŞTİ

Antalya'da 5 ilçede MHP'nin adayı ile seçimlere girilmesi kararı alındı. 2019 yılında Alanya, Finike, Kemer ve Korkuteli'nde MHP adayı ile seçime girilmiş, Alanya ve Korkuteli'nde seçimler zafer ile sonuçlanmıştı.

Bu seçimde ise Alanya, Finike, Korkuteli ile Demre ve Gazipaşa'da MHP'nin adaylarının desteklenmesi kararlaştırıldı.

2019'da MHP adayı ile seçime girilen ve kaybedilen Kemer'de ise bu kez AK Parti'nin adayı ile seçime gidilecek.

Başkan Erdoğan'dan illere 31 Mart talimatı! Büyükşehirlerde fetret devrini sona erdirelim

SEÇİMLERE GÜÇLÜ HAZIRLIK

Öte yandan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik dün genel merkezde gazetecilere açıklamalarda bulundu. Çelik, aday belirleme sürecine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

'Bütün çalışma arkadaşlarımızın, teşkilatlarımızın en derinlemesine görüşlerini almak, seçimlere güçlü bir şekilde hazırlanmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İstişarelerin tamamlanmasından sonra aday belirleme safhası daha sonraki toplantılarda ele alınacak.'

















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