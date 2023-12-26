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Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı! MİT'ten nokta operasyon: 50'ye yakın hedef vuruldu!

MİT, sorumlu düzeydeki örgüt unsurlarının da içinde bulunduğu terör örgütü PKK'ya ait Suriye Aynularab, Kamışlı ve Amude'deki tesisleri imha etti, 50'ye yakın hedef vuruldu

Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı! MİT'ten nokta operasyon: 50'ye yakın hedef vuruldu!
Ekleme: 26.12.2023 - 17:09 Güncelleme: 26.12.2023 - 17:20 / Editör: Ozge Selin
Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı! MİT'ten nokta operasyon: 50'ye yakın hedef vuruldu!
Güvenlik güçleri, terör örgütü PKK'ya geçit vermedi. Kuzey Irak'ta 12 askerimizin şehit olmasının ardından terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar devam etti. Irak ve Suriye'deki terör unsurları yerle bir edildi. MİT, PKK'nın Irak/Hakurk ve Metina'da güvenlik güçlerimize yönelik gerçekleştirdiği operasyonun ardından Suriye'de bulunan PKK hedeflerini yok etti.

Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı! MİT'ten nokta operasyon: 50'ye yakın hedef vuruldu!

PKK TESİSLERİ YERLE BİR EDİLDİ

MİT, öncelikli olarak PKK'nın hareket kabiliyetini ve alt yapısını hedef aldı. PKK'nın kıyafetinden silahına, patlayıcısından günlük yaşam malzemesine kadar kullandığı tüm ürünleri Suriye'deki tesislerinde ürettiği tespit edildi. MİT, saha ajanlarını harekete geçirdi. MİT'in saha ajanları, PKK'nın askeri, ekonomik ve lojistik tesislerinin Suriye'de Kamışlı, Amude ve Ayn Al Arab bölgelerinde sivil görünümlü olarak faaliyet yürüttüğünü belirledi. Tüm tesislere ait konum bilgileri merkeze aktarıldı.

Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı! MİT'ten nokta operasyon: 50'ye yakın hedef vuruldu!


50'YE YAKIN HEDEF YERLE BİR EDİLDİ

Örgüte yönelik strateji belirlendi, hazırlıklar tamamlandı ve operasyon için düğmeye basıldı. Örgüte ait hedeflenen tüm alt yapı tesisleri nokta atışı ile imha edildi, 50'ye yakın hedef vuruldu.

Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı! MİT'ten nokta operasyon: 50'ye yakın hedef vuruldu!

OPERASYONDA SİVİL HASSASİYETİ

Operasyonda öncelikle sivil hassasiyetine dikkat edildi. Halkın zarar görmemesine azami hassasiyet gösterildi.

Güvenlik kaynakları; MİT'in icra ettiği operasyonlar esnasında, sivil şahısların ve sivil yerleşim binalarının zarar görmemesi konusuna azami önem verdiğini aktardı. Sorumlu düzeydeki örgüt unsurlarının da içinde yer aldığı kritik yerleşke/karargah ve tesislerinden oluşan hedeflerin başarılı şekilde imha edildiği, MİT'in operasyonlarının, sınır güvenliğimize yönelik tehditlerin bertaraf edilmesi, örgütün Türkiye'ye yönelik eylemsel kapasitesinin ve operasyonel hedeflerinin akamete uğratılmasına önemli katkılar sağladığı görüşü öne çıktı.

MİT'in; 12 şehidimizin kanının yerde kalmaması için, Suriye ve Irak sahalarında operasyonlarına etkin şekilde devam edeceği öğrenildi.
Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı! MİT'ten nokta operasyon: 50'ye yakın hedef vuruldu!
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