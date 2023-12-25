Kar yurdu etkisi altına aldı! 14 ilde okullar tatil edildi

Türkiye genelinde sıcaklıklar hızla düştü.Mevsim normallerinin altında seyreden sıcaklıklar, olumsuzluklara yol açtı.Meteoroloji il il hava durumu tahminlerini yayınlayarak uyarılarda bulundu.Hava sıcaklıklarının düşmesi ve olumsuz hava koşullarının ulaşımı etkilemesi nedeniyle gözler okulların durumuna çevrildi.Ardahan'da olumsuz hava koşulları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar bugün tatil edildi.Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kent genelinde kar yağışı ve tipinin ulaşımı aksattığı belirtildi.Ulaşımın aksaması dolayısıyla tüm okulların bugün tatil edildiği belirtilen açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı ifade edildi.Bingöl'ün Karlıova ilçesinde aralıksız devam eden kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.Yağışla birlikte birçok yollar karla kaplandı, ilçeye bağlı 23 köy yolu da ulaşıma kapandı.Belediye, İlçe Özel İdaresi ile Karayolları ekipleri, yolların ulaşıma açılması için çalışma başlattı.Bingöl- Erzurum kara yolunda ulaşım kontrollü olarak sağlanırken, birçok bölgede de elektrik kesintisi yaşandı.Kaymakamlıktan yapılan açıklamada ise eğitim-öğretime 1 gün ara verildiği belirtilerek, “Karlıova ilçemiz merkez ve köy okullarının tamamı, 25 Aralık Pazartesi günü tatil edilmiştir. Ayrıca hamile ve engelli kamu çalışanları da idari izinli sayılacaklardır” denildi.Karlıova'nın ardından Adaklı, Yedisu, ve Kiğı'da da olumsuz hava şartları nedeniyle taşımalı eğitim öğretime 1 gün ara verildi.Kiğı Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada da bugün taşımalı eğitime ara verildiği belirtildi.Açıklamada, 'İlçemizde devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları sebebiyle merkez ve köy okullarındaki eğitim öğretime 25 Aralık Pazartesi günü itibari ile 1 gün ara verilmiştir. Ayrıca hamile ve engelli kamu çalışanları da idari izinli sayılacaklardır' denildiBöylece Bingöl'de 4 ilçede taşımalı eğitim ve öğretime ara verilmiş oldu.Olumsuz hava koşullarının etkili olduğu Ağrı'da da eğitime bir gün ara verildi. Ağrı Valiliği, olumsuz hava şartları nedeniyle kent genelinde 25 Aralık Pazartesi günü okulların tatil edildiğini duyurdu.İl genelinde ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim kurumlarında eğitime ara verilirken, hamile, engelli veya kronik rahatsızlığı bulunan kamu personeli de 1 gün süre ile idari izinli sayılacakKastamonu'da etkili olan kar yağışı sebebiyle taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için eğitime 1 gün ara verildi.Kastamonu Valiliği'nden yapılan açıklamada, 'Köylerimizdeki yoğun kar yağışının ardından köy yollarımızda gece buzlanma olacağı değerlendirildiğinden, sadece taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerimize münhasır olmak kaydıyla 25 Aralık Pazartesi günü il genelinde eğitim ve öğretime 1 gün ara verilmiştir' denildi.Erzurum'da olumsuz hava koşulları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar bugün tatil edildi.Erzincan'ın Refahiye ilçesinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı nedeniyle eğitim öğretime bir gün süreyle ara verildi.Refahiye Kaymakamlığından yapılan açıklamada, “İlçede etkili olan kar yağışı nedeniyle, gece oluşabilecek buzlanma riski ile ulaşımda yaşanabilecek muhtemel olumsuzluklar nedeniyle, 25.12.2023 Pazartesi günü ilçe genelinde eğitim öğretime bir gün süre ile ara verildi. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile, engelli ya da kronik hastalığı bulunan personellerimiz de 25 Aralık 2023 tarihinde idari izinli sayılacaktır.” denildi.