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İsrail gazetesi Haaretz'ten Gazze çağrısı: Toplu katliamı durdurun

İsrail'in Haaretz gazetesi, işgalci İsrail'in 7 Ekim'den bu yana soykırıma varan katliam saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde 20 bin Filistinlinin hayatını kaybettiğini ve sivillere daha önce görülmemiş zarar verildiğini belirterek, Gazze'de gerçekleştirilen toplu katliamların durdurulmasına yönelik çağrıda bulundu.

Ekleme: 25.12.2023 - 08:37 Güncelleme: 25.12.2023 - 08:40 / Editör: Ozge Selin
İsrail gazetesi Haaretz'ten Gazze çağrısı: Toplu katliamı durdurun
Haaretz'te yayımlanan 'Gazze'deki toplu katliamı durdurun' başlıklı editöryal yazıda, Gazze'deki Sağlık Bakanlığına göre, bölge halkının yüzde 1'inin öldürüldüğü ve can kayıplarının üçte ikisinin kadın ve çocuklardan oluştuğu, bunun yanı sıra bombalanan binaların enkazında kalan ve kaybolan çok sayıda insanın da bulunduğu aktarıldı.

Bölgedeki can kayıplarının Gazze'deki Sağlık Bakanlığının verilerine dayanarak belirlendiği ve İsrail'in bu konuda karşı bir açıklamada bulunmadığı belirtilen yazıda, 'Bu durum, ilgisiz (masum) sivillere görülmemiş zarar verildiğini gösteriyor.' ifadelerine yer verildi.

Yazıda, ABD'nin New York Times gazetesinin araştırmasına atıf yapılarak, 'ABD'nin Irak, Afganistan ve Suriye savaşından daha hızlı bir şekilde sivillerin öldürüldüğü' ve 'hükümet ile ordunun güvenli alan olarak açıklamasına rağmen, İsrail'in Gazze'nin güneyini 1 ton ağırlığındaki bombalarla en az 200 kez vurduğu' kaydedildi.


'Hamas ve siviller arasında ayrım yapılmalı'
Hamas ve siviller arasında 'keskin bir ayrım yapılması gerektiği' vurgulanan yazıda, İsrailli 129 esirin halen Gazze'de tutulduğu hatırlatıldı.

İsrail'in esirler konusuna öncelik vermesi istenen yazıda, İsrail hükümetinin 'rehineler için anlaşma konusunda bedel ödemek için ateşkes yaptığı gün sayısını artırması ve Filistinli mahkumları serbest bırakması' gerektiğinin altı çizildi.

Gazze Kasabı Netanyahu ve Savunma Bakanı Yaov Gallant'ın 'askeri baskının Hamas'ı taleplerini yumuşatarak rehinelerin dönüşünü sağlayacağı' konusunda defalarca açıklama yaptığı, ancak 'umdukları gibi olmadığı' ifade edildi.
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