Yüzyılın kentsel dönüşümü! Başkan Erdoğan açıkladı: Dönüşüm için 1.5 milyon liralık destek

Milyonların merakla beklediği yüzyılın kentsel dönüşüm projesinde detaylar belli oluyor.Sevgili İstanbullular, Bakanlığımızın kıymetli mensupları, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum.Sözlerimin hemen başında dün Irak'ın kuzeyinde bölücü hainler tarafından gerçekleştirilen saldırılarda şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve milletimize baş sağlığı diliyorum. Yaralı Mehmetçiklerimize mevladan acil şifalar temenni ediyorum. Şehitlerimizin ruhu şad mekanları cennet makamları ali olsun. Mehmetçiklerimizin kanı yerde kalmamış bölücü alçaklardan döktükleri kanın hesabı misliyle sorulmuştur ve sorulmaktadır. Pençe Harekatı bölgesi ile Suriye'nin kuzeyinde şimdiye kadar 12 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Terörü kaynağında kurutma bu stratejimizi uygulamayı son terörist bertaraf edilene kadar kararlılıkla sürdüreceğiz. Türkiye ne pahasına olursa olsun Irak'ın veya Suriye'nin kuzeyinde bir terör yapılanmasına müsaade etmeyecektir. Emperyalistlere taşeronluk yapan kiralık katil sürüleri ile mücadelemizden kesinlikle geri adım atmayacağız. Hem eli kanlı caniler hem de bölücü örgüte destek verenler bölgemizin geleceğinde teröre yer olmadığını er yada geç anlayacaklardır. Sınırlarımız içinde ve dışında teröristlere nefes aldırmayan tüm güvenlik güçlerimize yüce Allah'tan muvaffakiyetler diliyorum. Rabbim kahraman askerlerimizi muzaffer eylesin diyorum.Yüzyılın Dönüşümü İstanbul Programı münasebetiyle sizlerle birlikte olmaktan memnuniyet duyuyorum. Bu anlamlı buluşmaya vesile olan Çevre Bakanlığımıza, Sayın Bakan ve ekibine, ilgili tüm kurumlarımıza teşekkür ediyorum. Bugün İstanbul'umuzu depreme hazırlama noktasında tarihi nitelikte adımları eş zamanlı olarak atmanın gururunu yaşıyoruz. Hatırlarsanız nisan ayında şehrimizin en acil ihtiyaçlarından olan kentsel dönüşüm ile ilgili özgün bir projeyi kamuoyumuz ile paylaşmıştık. Kentsel dönüşümde yarısı bizden adını verdiğimiz kampanyamıza İstanbullu kardeşlerimiz çok yoğun teveccüh gösterdi. Kampanyaya bugüne kadar 1 milyon 233 bin bağımsız bölüm için başvuru yapıldı.Yarısı bizden kampanyası ile toplamda 350 bin konutun dönüşümünü gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Kampanyamız kapsamında her bağımsız bölüm için toplamda 1,5 milyon liralık destek vereceğiz. Bunun 100 bin lirası kira desteği olmak üzere 800 bin lirası hibe, 700 bin lirası çok uygun şartlarda kredi şeklinde verilecektir. Kredilerin ödenmesi evler tamamlandıktan sonra başlayacak ve ilk yılı faizsiz olarak tahsil edilecektir. Kalan yıllarda kredi maliyet oranı TÜFE'nin yarısı kadar olacak. Vatandaşımız alacağı bu 1,5 milyon liralık destekle inşallah evini yapacak, yeni yuvasında güvenli, huzurlu, mutlu bir şekilde oturacaktır.Kampanyamıza başvurup yüzde 100 anlaşmaya varan bağımsız bölüm sayısı 71 bini aştı. Yine başvuru yapıp yüzde 50 ve üzerinde mutabakat oluşan bağımsız bölüm sayısı ise 158 bine ulaştı. Bu insanlarımızla aralarındaki pürüzleri giderip anlaşma sağlayabilirse kampanyadan faydalanma imkanına kavuşacaklardır. Marmara Kentsel Dönüşüm Hizmet Ofisi'ne canlı bağlanarak 100 binadaki 500 insanımızla ilk sözleşmelerini imzalayacağız. Böylelikle toplamda 350 bin konutu dönüştürmeyi amaçlayan yarısı bizden kampanyasını bismillah diyerek fiilen başlatmış olacağız. Kampanyamızın İstanbul'umuza ve İstanbullu kardeşlerimize şimdiden hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.İstanbul kentsel dönüşüm yıkım programını da bugün başlatıyoruz.Bugün ayrıca, 3 binin üzerinde konutun temellerini atıyoruz. Bugünkü programımızda imza, yıkım, yapım olmak üzere, yüzyılın dönüşümüne start veriyoruz.Buradan özellikle, yüzde 50 oranlarında anlaşma sağlamış vatandaşlarımı, diğer komşularını da ikna ederek yarısı bizden kampanyasına katılmaya devet ediyorum.50 binden fazla canımızı toprağa verdiğimiz böyle büyük bir afetten sonra, artık hiçbir şeyin eskisi gibi olması düşünülemez. Deprem konusunu önceliklerimizin en başına almamız gerekiyor. Burada bir hususa özellikle dikkatlerininizi çekmek isterim. Depreme karşı hazırlık yapmak tercihten ziyade zorunluluktur. Biz deprem ülkesiyiz.Sorunla yüzleşmek, kabullenmek çözümün ilk adımıdır. Deprem değil, çürük, sağlıksız bina öldürür fikrini özümsemeden hiçbir yere varamayız. Bu sebeple başta İstanbul olmak üzere 81 ilimize yapacağımız en büyük iyiliğin kentsel dönüşüm hamleleri olacağına inanıyoruz. Bu hamleyi dinamitleyen ülkeye ihanet ediyor.Türkiye genelinde 31 milyon konuttan oluşan 36 milyon bağımsız bölüm bulunuyor. Bunlardan 6 milyonu risk altında, 2 milyonunun ise acilen dönüşmesi lazım.Kentsel dönüşüm çalışmaları için 480 milyar liralık kaynak açıkladık.İstanbul'un hizmet ve eser hasretinin dinmesi için 31 Mart çok önemli. 31 Mart'ta İstanbul'un fetret devri sona erecek. İstanbul'a kendini vakfedecek, İstanbul'dan başka bir şeyi gözü görmeyecek, İstanbul'u emanet bilip ona sahip çıkacak adayımızı yakında açıklayacağız.