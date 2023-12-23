  • USD: 29,13 - 29,19
  • EURO: 32,07 - 32,13
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Bakan Özhaseki: Şimdi ‘Yeniden İstanbul Zamanı’ diyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ‘Yüzyılın Dönüşümü İstanbul’ programında İstanbul’un kentsel dönüşümünde yol haritasını açıkladı.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, “Şimdi ‘Yeniden İstanbul Zamanı’ diyoruz. 1 milyona yakın yepyeni, sağlam, depreme dayanıklı, vatandaşlarımızın refahının arttığı, içinde yaşamaktan mutlu oldukları konutları ve iş yerlerini inşa edeceğiz. Bugün, ‘Yarısı Bizden’ kampanyamızda yüzde 100 anlaşma sağlayan 100 binadaki 500’den fazla vatandaşımızla ilk sözleşmelerimizi imzaladık.” dedi.

Bakan Özhaseki: Şimdi ‘Yeniden İstanbul Zamanı’ diyoruz
Ekleme: 23.12.2023 - 18:40 Güncelleme: 23.12.2023 - 18:48 / Editör: Ozge Selin
Bakan Özhaseki: Şimdi ‘Yeniden İstanbul Zamanı’ diyoruz
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ev sahipliğinde düzenlenen ‘Yüzyılın Dönüşümü İstanbul' programı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşti.

“BU İŞİN TEK YOLU, KENTSEL DÖNÜŞÜM”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, ülkemizin yapı stokunun büyük kısmının 1950'li yıllardan sonra göçlerle birlikte büyük şehirlere gelen insanların ya kaçak ya da bir gece vakti birkaç dostuyla birlikte yapmış olduğu evlerden oluştuğunu kaydetti. Bu binaların çoğunun risk altında olduğunu vurgulayan Bakan Özhaseki, “Bu işin bir tek yolu var. O da kentsel dönüşüm. Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla kentsel dönüşüm yasasını 2012 yılında çıkardık. O yasaya dayalı olarak ülkemiz genelinde 2 milyon 200 bin civarında konut ve iş yerleri yenilendi. Şu anda 400 bin bağımsız bölümün yenileme çalışmaları devam ediyor. Ayırdığımız bütçe 480 milyar TL.” şeklinde konuştu.

“İSTANBUL'DA 600 BİN RİSKLİ KONUTU YENİLEMEMİZ LAZIM”

İstanbul'a ilişkin de bilgiler veren Bakan Mehmet Özhaseki, “İstanbul'da 6 milyon civarında konut, 1,5 milyon kadar da iş yerimiz var. 600 bin konutun en riskli durumda olduğunu burada söylememiz gerekiyor. Bir an önce bunları yenileyeceğiz. Yol haritamız hazır.” dedi.

Bakan Özhaseki: Şimdi ‘Yeniden İstanbul Zamanı’ diyoruz

“İSTANBUL BİZİM GÖZ BEBEĞİMİZ”

İstanbul'un ticaretin, sanayinin, turizmin ve finansın merkezi olduğunu vurgulayan Bakan Özhaseki, şöyle konuştu:

“İstanbul bizim göz bebeğimiz. Onu her türlü tehlikeden ve tehditten azade kılmamız lazım. 2012'de çıkan yasayla 800 bin civarında yapı yenilendi. 170 bini devam ediyor. Ancak bu 11 yıllık süre içerisinde gördük ki, çok hızlı hareket edemiyoruz, hızımızı yavaşlatan ve önümüzü kesen engeller var. Yasal birtakım tedbirlerin alınması lazım. Bir taraftan da özellikle her yapılan iyi işe engel olmaya çalışan ne yazık ki odalarımız, derneklerimiz, bazı ideolojik gruplar var. Bunların da engellemeleriyle birlikte kentsel dönüşüm bazı yerlerde vatandaşa eziyet haline gelmeye başlıyor. Buna engel olan insanların aslında İstanbul diye, Türkiye diye bir derdi yok.”

“İSTANBUL'UN DÖNÜŞÜMÜ İÇİN DERSİMİZE ÇOK ÇALIŞTIK”

Bakan Mehmet Özhaseki, İstanbul'un dönüşümü için derslerine çok çalıştıklarını belirterek, “Bütün arkadaşlarımızla aylarca emek verdik. Bütün bilgi birikimimizi ortaya koyduk. Toplantılar yaptık. Sonra, Deprem Gerçeği ve Kentsel Dönüşüm Şurasını düzenledik. Akademisyenlerimizi, belediyelerimizi, sivil toplum örgütlerini davet ettik. Onların da fikirlerinden istifade ettik. Bunlara dayalı olarak önce Kentsel Dönüşüm Başkanlığımızı kurduk. Sonra da bize engel teşkil eden, işimize mani olan, kötü niyetli insanların suiistimal ettiği yasaları değiştirdik. Yüzde 50+1 gibi bir prensipte karar kıldık. Tebligat kanununda kolaylaştırıcı işlemler yaptık. Bunlar devrim niteliğinde oldu. Bunlar, İstanbul'umuzdaki ve tüm Türkiye'deki kentsel dönüşümü hızlandırmamızı sağlayacak başlangıçlar.” diye konuştu.

BAKAN ÖZHASEKİ'DEN CUMHURBAŞKANI'NA TEŞEKKÜR

Yeni bir paket hazırladıklarını kaydeden Bakan Özhaseki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini iletti. Bakan Özhaseki, “Bugün yeni bir başlangıç yapıyoruz. ‘Bismillah' diyerek işe başlıyoruz. Ama vefa borcu olarak bir teşekkürü ifade etmem lazım. Özellikle ekonominin sıkıntılı bir döneminde, kılı kırk yararak iş yaptığımız bir ortamda, sizler bize dönerek gerek deprem bölgesi için gerekse İstanbul için ‘Bütçeyi dert etmeyin, işinize bakın, devam edin.' dediniz. Allah sizlerden razı olsun. Bunun için çok büyük bir pay ayırdınız.” şeklinde konuştu.

“ORTA VADELİ PROGRAMDA BÜTÇEDEN 479 MİLYAR LİRA PAY AYRILDI”

Bakan Mehmet Özhaseki, 3 yıl içinde Orta Vadeli Programda bütçeden İstanbul'un dönüşümü için 479 milyar TL pay ayrıldığını ifade ederek, “Şimdi ‘Yeniden İstanbul Zamanı' diyoruz. Bir taraftan kentsel dönüşümün önündeki engelleri kaldıracağız, bir taraftan en az 350 bin konutumuzu yenilemiş olacağız. Bir taraftan da tespit ettiğimiz rezerv alanlarda en az 400 bin konut daha yapacağız. Sosyal konutları da artırarak 1 milyona yakın yepyeni, sağlam, depreme dayanıklı, vatandaşlarımızın refahının arttığı, içinde yaşamaktan mutlu oldukları konutları ve iş yerlerini inşa edeceğiz.” dedi.

YARISI BİZDEN'DE İLK İMZALAR ATILDI

Bakan Özhaseki, “Bugün, ‘Yarısı Bizden' kampanyamızda yüzde 100 anlaşma sağlayan 100 binadaki 500'den fazla vatandaşımızla ilk sözleşmelerimizi imzaladık. Yine İstanbul'da sürdürdüğümüz kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında bugün; 17 yapıdaki 261 riskli bağımsız bölümü yıktık, 3 bin 37 konutumuzun temellerini attık. İstanbul'umuza, ülkemize, milletimize hayırlı olsun.” diye konuştu.

İSTANBUL'DA HER KONUT İÇİN 1,5 MİLYON TL DESTEK PAKETİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı konuşmasında, İstanbul'un kentsel dönüşümünde verilecek destek paketini açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı pakete göre, İstanbul'un kentsel dönüşümü için 'Yarısı Bizden' kampanyası ile kentsel dönüşüme giren her bir konut için 1,5 milyon TL destek verilecek. Bunun 700 bin TL'si hibe, 100 bin TL'si tahliye desteği, 700 bin TL'si de kredi desteği olarak verilecek. Verilen kredi de ilk yılı faizsiz 10 yıl vadeli olacak.

KAMPANYANIN DETAYLARI BELLİ OLDU

'Yarısı Bizden' kampanyası ile İstanbul'da her bir bağımsız bölümün dönüşümü için;

700 bin lira hibe

700 bin lira kredi

100 bin lira da tahliye desteği olmak üzere Toplam 1,5 milyon lira destek sağlanacak.
Pençe-Kilit Harekatı bölgesinden acı haber: 6 kahraman asker şehit düştü
İsrail vahşeti sınır tanımıyor! Öldürdükleri gazeteci sayısı 100'e çıktı
Bakan Özhaseki: Şimdi ‘Yeniden İstanbul Zamanı’ diyoruz
İlk uçuşa sayılı gün kaldı... KAAN için geri sayım başladı
Yüzyılın kentsel dönüşümü! Başkan Erdoğan İstanbul için kentsel dönüşüm projesini açıklıyor
Vahşetin böylesi görülmedi: Katil İsrail ordusu Filistinlilerin cansız bedenlerini buldozerle ezdi!
MHP lideri Bahçeli: Şehitlerimizin kanları yerde kalmayacak
Ticaret Bakanı Ömer Bolat duyurdu: Son 6 ayda ihracat rekoru kırıyoruz
CHP’nin ittifak ortağı DEM’den küstah tehdit! Terör örgütü elebaşı Öcalan vurgusu yaparak…
CHP'den PKK'nın siyasi uzantısı ile ittifaka yeşil ışık! ' 'DEM'lenmek iyidir...'
ABD medyasından Gazze itirafı: İsrail’in kanlı saldırılarını böyle ifşa ettiler!
Hangi gazeteci haber yapmakla tehdit ediyor? Gözler Halk TV'de
Pervin Chakar'ın elini öpmüştü! Şehitlere taziye mesajı paylaşan fırıldak Özgür Özel'e tepki yağdı: 'Samimi değilsiniz'
Maaş zamları ne kadar olacak? Bakan Işıkhan'dan asgari ücret, emekli ve memur zammı açıklaması
Cafer Mahiroğlu'ndan savcılıkta pişkin savunma: İzin alınması gerektiğini bilmiyordum
81 ilde 'Sis 2' operasyonu! 457 gözaltı
Siyonist İsrail'i Lahey korkusu sardı! Katliam kabinesi birbirine düştü
Irak'ın kuzeyinden acı haber: Altı Mehmetçik şehit oldu
Başkan Erdoğan Borsa İstanbul 150. Yıl Gong Töreni'nde
Borsa İstanbul'da flaş gelişme: Yeni endeks duyuruldu
Timsahlar yaşlı adamı diri diri yedi! 40’tan fazla timsah saldırdı

Timsahlar yaşlı adamı diri diri yedi! 40’tan fazla timsah saldırdı

İstanbul'da korkunç olay: İş insanı ATM'den para çekerken öldürüldü

İstanbul'da korkunç olay: İş insanı ATM'den para çekerken öldürüldü

İş insanına kanlı infaz! Bir hafta boyunca takip ettikten sonra tetiği çekti!

İş insanına kanlı infaz! Bir hafta boyunca takip ettikten sonra tetiği çekti!

8 bin 500 yıllık keşif! Çatalhöyük’te tespit edildi: Acıyı ve ağrıyı dindirmek için yaptıkları şaşırttı

8 bin 500 yıllık keşif! Çatalhöyük’te tespit edildi: Acıyı ve ağrıyı dindirmek için yaptıkları şaşırttı

Marmara depremi hakkında ezber bozan açıklama! 2 bin yıllık suskun fay uyandı mı?

Marmara depremi hakkında ezber bozan açıklama! 2 bin yıllık suskun fay uyandı mı?

Trabzon'da 'DRAKULA' alarmı! 20 mahalleye yayıldı uzmanlardan acil uyarı geldi

Trabzon'da 'DRAKULA' alarmı! 20 mahalleye yayıldı uzmanlardan acil uyarı geldi