Bakan Özhaseki: Şimdi ‘Yeniden İstanbul Zamanı’ diyoruz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ev sahipliğinde düzenlenen ‘Yüzyılın Dönüşümü İstanbul' programı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşti.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, ülkemizin yapı stokunun büyük kısmının 1950'li yıllardan sonra göçlerle birlikte büyük şehirlere gelen insanların ya kaçak ya da bir gece vakti birkaç dostuyla birlikte yapmış olduğu evlerden oluştuğunu kaydetti. Bu binaların çoğunun risk altında olduğunu vurgulayan Bakan Özhaseki, “Bu işin bir tek yolu var. O da kentsel dönüşüm. Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla kentsel dönüşüm yasasını 2012 yılında çıkardık. O yasaya dayalı olarak ülkemiz genelinde 2 milyon 200 bin civarında konut ve iş yerleri yenilendi. Şu anda 400 bin bağımsız bölümün yenileme çalışmaları devam ediyor. Ayırdığımız bütçe 480 milyar TL.” şeklinde konuştu.İstanbul'a ilişkin de bilgiler veren Bakan Mehmet Özhaseki, “İstanbul'da 6 milyon civarında konut, 1,5 milyon kadar da iş yerimiz var. 600 bin konutun en riskli durumda olduğunu burada söylememiz gerekiyor. Bir an önce bunları yenileyeceğiz. Yol haritamız hazır.” dedi.İstanbul'un ticaretin, sanayinin, turizmin ve finansın merkezi olduğunu vurgulayan Bakan Özhaseki, şöyle konuştu:“İstanbul bizim göz bebeğimiz. Onu her türlü tehlikeden ve tehditten azade kılmamız lazım. 2012'de çıkan yasayla 800 bin civarında yapı yenilendi. 170 bini devam ediyor. Ancak bu 11 yıllık süre içerisinde gördük ki, çok hızlı hareket edemiyoruz, hızımızı yavaşlatan ve önümüzü kesen engeller var. Yasal birtakım tedbirlerin alınması lazım. Bir taraftan da özellikle her yapılan iyi işe engel olmaya çalışan ne yazık ki odalarımız, derneklerimiz, bazı ideolojik gruplar var. Bunların da engellemeleriyle birlikte kentsel dönüşüm bazı yerlerde vatandaşa eziyet haline gelmeye başlıyor. Buna engel olan insanların aslında İstanbul diye, Türkiye diye bir derdi yok.”Bakan Mehmet Özhaseki, İstanbul'un dönüşümü için derslerine çok çalıştıklarını belirterek, “Bütün arkadaşlarımızla aylarca emek verdik. Bütün bilgi birikimimizi ortaya koyduk. Toplantılar yaptık. Sonra, Deprem Gerçeği ve Kentsel Dönüşüm Şurasını düzenledik. Akademisyenlerimizi, belediyelerimizi, sivil toplum örgütlerini davet ettik. Onların da fikirlerinden istifade ettik. Bunlara dayalı olarak önce Kentsel Dönüşüm Başkanlığımızı kurduk. Sonra da bize engel teşkil eden, işimize mani olan, kötü niyetli insanların suiistimal ettiği yasaları değiştirdik. Yüzde 50+1 gibi bir prensipte karar kıldık. Tebligat kanununda kolaylaştırıcı işlemler yaptık. Bunlar devrim niteliğinde oldu. Bunlar, İstanbul'umuzdaki ve tüm Türkiye'deki kentsel dönüşümü hızlandırmamızı sağlayacak başlangıçlar.” diye konuştu.Yeni bir paket hazırladıklarını kaydeden Bakan Özhaseki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini iletti. Bakan Özhaseki, “Bugün yeni bir başlangıç yapıyoruz. ‘Bismillah' diyerek işe başlıyoruz. Ama vefa borcu olarak bir teşekkürü ifade etmem lazım. Özellikle ekonominin sıkıntılı bir döneminde, kılı kırk yararak iş yaptığımız bir ortamda, sizler bize dönerek gerek deprem bölgesi için gerekse İstanbul için ‘Bütçeyi dert etmeyin, işinize bakın, devam edin.' dediniz. Allah sizlerden razı olsun. Bunun için çok büyük bir pay ayırdınız.” şeklinde konuştu.Bakan Mehmet Özhaseki, 3 yıl içinde Orta Vadeli Programda bütçeden İstanbul'un dönüşümü için 479 milyar TL pay ayrıldığını ifade ederek, “Şimdi ‘Yeniden İstanbul Zamanı' diyoruz. Bir taraftan kentsel dönüşümün önündeki engelleri kaldıracağız, bir taraftan en az 350 bin konutumuzu yenilemiş olacağız. Bir taraftan da tespit ettiğimiz rezerv alanlarda en az 400 bin konut daha yapacağız. Sosyal konutları da artırarak 1 milyona yakın yepyeni, sağlam, depreme dayanıklı, vatandaşlarımızın refahının arttığı, içinde yaşamaktan mutlu oldukları konutları ve iş yerlerini inşa edeceğiz.” dedi.Bakan Özhaseki, “Bugün, ‘Yarısı Bizden' kampanyamızda yüzde 100 anlaşma sağlayan 100 binadaki 500'den fazla vatandaşımızla ilk sözleşmelerimizi imzaladık. Yine İstanbul'da sürdürdüğümüz kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında bugün; 17 yapıdaki 261 riskli bağımsız bölümü yıktık, 3 bin 37 konutumuzun temellerini attık. İstanbul'umuza, ülkemize, milletimize hayırlı olsun.” diye konuştu.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı konuşmasında, İstanbul'un kentsel dönüşümünde verilecek destek paketini açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı pakete göre, İstanbul'un kentsel dönüşümü için 'Yarısı Bizden' kampanyası ile kentsel dönüşüme giren her bir konut için 1,5 milyon TL destek verilecek. Bunun 700 bin TL'si hibe, 100 bin TL'si tahliye desteği, 700 bin TL'si de kredi desteği olarak verilecek. Verilen kredi de ilk yılı faizsiz 10 yıl vadeli olacak.'Yarısı Bizden' kampanyası ile İstanbul'da her bir bağımsız bölümün dönüşümü için;700 bin lira hibe700 bin lira kredi100 bin lira da tahliye desteği olmak üzere Toplam 1,5 milyon lira destek sağlanacak.