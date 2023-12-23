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81 ilde 'Sis 2' operasyonu! 457 gözaltı

Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde; ülke genellinde “Yasa Dışı Tütün Mamulü Üretimi ve Satışı” yapanlara yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen Sis-2 operasyonlarında 457 şüpheli hakkında adli işlem yapılırken 37 milyon liralık vergi kaybı engellendi.içişleri Bakanı Ali Yerlikaya; “Hiç bir suçlu sis pedesinin arkasına saklanamayacak.Mücadelemiz aralıksız devam edecek” şeklinde açıklamada bulundu.

81 ilde 'Sis 2' operasyonu! 457 gözaltı
Ekleme: 23.12.2023 - 09:47 Güncelleme: 23.12.2023 - 09:53 / Editör: Ozge Selin
81 ilde 'Sis 2' operasyonu! 457 gözaltı
Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; Gelir İdaresi Başkanlığının da katılımıyla yasa dışı tütün mamulü üretimi ve satışı yapanlara yönelik ülke genelinde "Sis-2" operasyonu düzenledi.

22 MİLYON ADET MAKARON ELE GEÇİRİLDİ

Güvenlik birimlerinin yaptığı aramalarda; " 13 milyon 91 bin 486 adet doldurulmuş makaron, 9 milyon 319 bin 210 adet boş makaron, 81 bin paket sigara, 8.908 kg tütün mamulü, 9 bin 429 adet puro, 12 bin 913 adet elektronik sigara ve likiti, 9 bin 239 adet sahte bandrol, 41 adet yasa dışı sigara imalatında kullanılan sanayi tipi makaron doldurma makinesi ele geçirilirken 457 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

37 MİLYON LİRALIK VERGİ KAYBI ÖNLENDİ

Gelir İdaresi Başkanlığının taşra birimlerinin de katıldığı operasyonlarda; yapılan ortak değerlendirmede 37 milyon Türk lirası vergi kaybının önüne geçildi.

"SİS PERDESİNİN ARKASINA SAKLANAMAYACAKLAR"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; "Kaçakçılıkla ve kaçakçılarla mücadele etmek kayıt dışı ticaretin önüne geçmektir. Elektronik eşyadan tütün ve alkole, tarihi eserden akaryakıta, birçok başlıkta kaçakçılara yönelik operasyonlarımız hız kesmeden devam ediyor. Kaçakçılık yoluyla rant elde etmeye çalışanlara asla izin vermeyeceğiz. Hiç bir suçlu sis pedesinin arkasına saklanamayacak.Mücadelemiz aralıksız devam edecek" şeklinde açıklamada bulundu.
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81 ilde 'Sis 2' operasyonu! 457 gözaltı
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