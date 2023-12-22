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MasterChef'te gergin anlar! İki favori isim birbirine girdi, olay çıktı...

MasterChef'in iki sevilen ismi Barbaros ve Batuhan, birbirine girdi. Sesleri yükselen ikiliyi, stüdyoda bulunanlar sakinleştirdi.

Ekleme: 22.12.2023 - 09:51 Güncelleme: 22.12.2023 - 09:53 / Editör: Ozge Selin
MasterChef'te gergin anlar! İki favori isim birbirine girdi, olay çıktı...TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef All Star, devam ediyor.

Yavaş yavaş yarışmanın sonu gelirken ve favoriler elenirken, dün akşam ise kavga çıktı. Barbaros ve Batuhan arasında başlayan kavgada, kısa süre içerisinde sesler yükseldi.

Batuhan'a sinirlenen Barbaros 'Sen kim oluyorsun? Sana ne oluyor?' diyerek tersledi. Yarışmacıların Barbaros'u sakinleştirmesiyle konu kapatıldı.

Sergen elini yaktı

Gecenin bir diğer konusu ise Sergen'in olayı oldu. Fırındaki tartını çıkartmaya çalışan Sergen elini yaktı. Bir anda bağırmaya başlayan yarışmacı hem şefleri hem de yarışmacı arkadaşlarını oldukça korkuttu.

Dikkatli olması konusunda şeflerden uyarı alan Sergen'e sağlık ekibi de müdahalede bulundu. Bu anlar ise sosyal medyada oldukça konuşuldu.

Takım oyununu kim kazandı

MasterChef'te son 8 yarışmacı kaldı. Bu hafta son dokunulmazlık oyunları için heyecan dorukta. Ceketleri giymek ve finale adını yazdırmak isteyen yarışmacılar, zorlu bir mücadele içine girdi.

Takım oyununda konu 'Ülkeler' oldu. Yarışmacılar seçtikleri ülkelerin yemeklerini yaptı. En iyi tabağı çıkaran takımına puan kazandırdı. Günün dokunulmazlık oyununu kazanan mavi takım oldu.

Gecenin sonunda en iyi tabağı çıkaran dokunulmazlığın sahibi oldu. Dokunulmazlığı alan isim ise Kıvanç oldu.

MasterChef'te gergin anlar! İki favori isim birbirine girdi, olay çıktı...
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