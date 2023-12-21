Şanlıurfa'da 2 aylık kaçak gömen operasyonu raporu: 17 tutuklama

Şanlıurfa’da polis tarafından son iki ayda düzenlenen 12 ayrı operasyonda 250 düzensiz göçmen yakalanarak sınır dışı edilirken gözaltına alınan 24 organizatörden 17’si tutuklandı.

Güvenlik güçleri göçmen kaçakçılığına geçit vermiyor.



Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kasım ve Aralık ayında göçmen kaçakçılarına büyük darbe vurdu.



250 göçmen yakalandı



Son iki ayda düzenlenen 12 ayrı operasyonda yakalanan 250 düzensiz göçmen sınır dışı edildi. Şahısları sınırdan geçirdiği ve başka bölgelere taşımaya çalıştığı belirlenen 24 organizatör de operasyonlar çerçevesinde gözaltına alındı.



17 organizatör tutuklandı



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen organizatörlerden 17'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Operasyonlarda toplam 22 araca da el konulduğu öğrenildi.