Merkez Bankası'nın rezervlerinde yeni rekor

Merkez Bankası rezervleri, mayıs sonundan bu yana 44,7 milyar dolar artarak 142,5 milyar dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

Türkiye ekonomisindeki yükselişin öncü göstergelerinden olan Merkez Bankası'nın brüt rezervlerindeki yükseliş devam ediyor. Her hafta yeni rekor kıran brüt döviz rezervleri bu hafta da 142.5 milyar dolara yükseldi.Ekonomiye yönelik para ve mali politikalar enflasyondaki yükselişin hızını kesmeye başlarken rezervlerdeki yükselişi de destekliyor.