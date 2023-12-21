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Merkez Bankası faiz kararı sonrasında dolar/TL'de son durum! Dolar kaç TL oldu?

Merkez Bankası 2023 yılının son faiz kararını açıkladı. TCMB beklentiler doğrultusunda faiz artışına devam ederken, son PPK toplantısından 250 baz puanlık artış geldi. Piyasalar faiz kararıyla birlikte hareketlendi. Peki, Dolar kaç TL oldu? İşte Merkez Bankası faiz kararı sonrasında dolarda son durum!

Ekleme: 21.12.2023 - 09:59 Güncelleme: 21.12.2023 - 15:06 / Editör: Ozge Selin
Merkez Bankası faiz kararı sonrasında dolar/TL'de son durum! Dolar kaç TL oldu?Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCBM), faiz kararını açıkladı. Banka, hazirandan bu yana art arda 6 toplantıda faiz artışı gerçekleştirmişti.

Merkez Bankası yılın son faiz kararını bugün açıkladı. Para Politikası Kurulu politika faizini beklentilere paralel 250 baz puan artırarak yüzde 42,5'e çıkardı. Merkez Bankası, parasal sıkılaştırma adımlarını en kısa zamanda tamamlamayı öngördüklerini açıkladı.

FAİZ KARARI SONRASI DOLARDA SON DURUM NE?
Dolar fiyatları, sabah saatlerinde 29,1429 TL'ye kadar değer kazanmıştı. Dolar kararın açıklandığı anda 29.13 seviyelerinde işlem görürken, piyasalar karar sonrası zirveyi fiyatladı. Dolar şu sıralar 29.15 seviyelerinde işlem görüyor.

ALTINDA SON DURUM!

Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklanmasının ardından saat 15:00 itibariyle gram altın 1907 tl civarında işlerm görüyor.

YILIN SON FAİZ KARARI AÇIKLANDI
Merkez Bankası yüzde 40 olan politika faizini yüzde 42.5'a yükseltti.

Yapılan açıklama şu şekilde:

“Para Politikası Kurulu (Kurul) politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 40'tan yüzde 42,5 düzeyine yükseltilmesine karar vermiştir.

Kasım ayında sınırlı bir artış kaydeden manşet enflasyon son Enflasyon Raporu'nda sunulan görünümle uyumlu seyretmektedir. Yurt içi talebin mevcut seviyesi, hizmet fiyatlarındaki katılık ve jeopolitik riskler enflasyon baskılarını canlı tutmaktadır. Öte yandan, yakın döneme ilişkin göstergeler, parasal sıkılaştırmanın finansal koşullara yansımasıyla yurt içi talepteki dengelenmenin devam ettiğine işaret etmektedir.

AYLIK ENFLASYONUN ANA EĞİLİMİNDE DÜŞÜŞ SÜRÜYOR
Kurul, enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarında sınırlı bir iyileşmenin başladığını da değerlendirmektedir. Dış finansman koşullarındaki belirgin iyileşme, rezervlerde süregelen artış, talepteki dengelenmenin cari işlemler hesabına desteği ve Türk lirası varlıklara yurt içi ve yurt dışı talebin güçlenerek artması, döviz kuru istikrarı ve para politikasının etkinliğine güçlü katkıda bulunmaktadır. Bu çerçevede, aylık enflasyonun ana eğilimindeki düşüş sürmektedir.

'SIKILAŞTIRMA DEVAM EDECEK'
Kurul, dezenflasyonun tesisi için gerekli parasal sıkılık düzeyine önemli ölçüde yaklaşıldığını değerlendirerek parasal sıkılaştırma hızını yavaşlatmıştır. Kurul, parasal sıkılaştırma adımlarını en kısa zamanda tamamlamayı öngörmektedir. Fiyat istikrarının kalıcı tesisi için gerekli parasal sıkılığın ise gerektiği müddetçe sürdürüleceği değerlendirilmiştir.

Kurul, mevcut mikro- ve makroihtiyati çerçeveyi, piyasa mekanizmasının işlevselliğini artıracak ve makro finansal istikrarı güçlendirecek şekilde sadeleştirmektedir. Kredi faizlerinin hedeflenen finansal sıkılık düzeyiyle uyumlu olduğu değerlendirilirken, Türk lirası mevduat payının artırılmasına yönelik düzenlemelerin, parasal sıkılaşma eşliğinde aktarım mekanizmasını güçlendirmeye ve bankacılık sisteminin fonlama kompozisyonunu iyileştirmeye devam edeceği öngörülmektedir. Kurul, faiz kararlarının yanı sıra, parasal sıkılaştırma sürecini destekleme amacıyla, kullandığı sterilizasyon araçlarının çeşitliliğini artırarak miktarsal sıkılaştırmaya devam edecektir.

'FAİZ KARARLARI YÜZDE 5 HEDEFİNE ULAŞTIRACAK'
Kurul, politika kararlarını parasal sıkılaştırmanın birikimli ve gecikmeli etkilerini de dikkate alarak, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirlemeye devam edecektir.

Enflasyon ve enflasyonun ana eğilimine ilişkin göstergeler yakından takip edilecek ve Kurul, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edecektir.

Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede almaya devam edecektir.”
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