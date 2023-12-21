Meclisin onayından geçti: Ülke bayrağı değişiyor

Kırgızistan Meclisi'nde, ülke bayrağında değişiklik öngören tasarı kabul edilerek yasallaştı.Kırgızistan Meclisi Başkanı Nurlanbek Şakiyev'in liderliğinde Kırgız Cumhuriyeti Devlet Sembolleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, Genel Kurul'un oylamasına sunuldu.Şakiyev ve milletvekili Ulan Primov tarafından Kırgızistan bayrağını geliştirmek amacıyla hazırlanan tasarı, 90 sandalyeli Meclis'te yapılan oylamada 64 milletvekilinden 59'unun 'evet' oyu alarak yasallaştı.Oylamada 5 kişi ise 'hayır' oyu kullandı.Tasarı, ülke bayrağında yer alan dalga şeklindeki güneş ışınlarının düzleştirilmesi ve ortasındaki motifin içindeki çizgi sayısının 3'ten 4'e çıkarılması önerisini içeriyor.Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, 2. Halk Kurultayı'nda (Halk Buluşması) kendi isteği doğrultusunda ülke bayrağında değişiklik yapılmasını talep etmişti.Caparov'un onayının ardından, kanun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.