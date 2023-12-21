Kayseri'nin dünyaya açılan kapısı: Türkiye'nin gözdesi oldu ekonomiye büyük kazanç sağlıyor

Kayseri'nin 'yurt dışına açılan kapısı' olarak nitelendirilen Serbest Bölge'deki yeni fabrika inşaatlarıyla hem istihdamda hem de ihracatta artış bekleniyor. Kayseri Serbest Bölge Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Ticaret Bakanlığına bağlı 19 serbest bölge bulunduğunu belirtti.Palancıoğlu, 7 milyon metrekare ile Türkiye'de en büyük yüz ölçümüne sahip serbest bölge olduklarına işaret ederek, bölgede faaliyet gösteren 150 firmanın, kentin ihracatının yüzde 25'ini karşıladığını ve yaklaşık 6 bin kişiye istihdam sağladığını söyledi.'Serbest Bölgeler, Türkiye'nin yurt dışına açılan kapısı, ihracat kapısı. Burada yeni firmaların yer almasını sağlıyoruz. 2,5 yıl içinde 39 firma yatırıma başladı. Bir kısmı açılışlarını yaptı, üretime geçti. Bir kısmının inşaat çalışmaları devam ediyor. ''Kayseri'nin ihracatına, istihdamına, gelişmesine katkı sunuyorlar. Burada farklı alanlarda, farklı sektörlerde üretim var. Bunlar arasında kablo üretimi, elektrikli ev aletleri üretimi son derece önemli. Metal eşyalar, çelik kapılar, mobilyalar, bahçe mobilyaları gibi farklı yelpazede üretim söz konusu. Burada üretiminin yüzde 100'ünü ihraç eden firmalarımız var. Dolayısıyla sanayiciler buraya oldukça ilgi gösteriyor.'Serbest Bölge ile organize sanayi bölgeleri (OSB) arasındaki farkı anlatan Palancıoğlu, 'Katma Değer Vergisi olsun, Gümrük Vergisi olsun, çalışanlarla ilgili çeşitli muafiyetler olsun eğer ihracat yapıyorsanız normal OSB'lere göre burada birçok avantajınız var. İhracat yapan firmaların odaklandığı, yoğunlaştığı bir nokta burası. Özellikle OSB'lerde üretim yapan Kayseri içi ve dışındaki firmalar, buraya çok rağbet gösteriyor. Tabii buranın özellikle gümrüklü olması, giriş çıkışının kontrollü olması, tüm girişlerde gerekli dokümanların olması, güvenlik açısından burayı önemli kılıyor. Bu açıdan da nitelikli firmaların tercih ettiği bir bölge, bir alan diyebiliriz.' ifadelerini kullandı.Palancıoğlu, serbest bölgeye yoğun talep olduğunu bildirerek, '2,5 yıl içinde 39 firmanın temeli atıldı, 7'si üretime başladı, 10 civarında fabrika önümüzdeki günlerde üretime başlayacak. Diğer firmalar da bir yıl içerisinde üretime başlayacaklar. Bu sayede 6 bin olan çalışan sayısı ilk etapta 8 bine, daha sonra 12 bine çıkacak. İhracat rakamlarımız da giderek artacak. Şu anda yüzde 22-25 arasında değişiyor. Bu oran da yüzde 50'ye kadar çıkacak. Dolayısıyla ihracat odaklı bir yatırım söz konusu.' diye konuştu.Palancıoğlu, Kayseri Serbest Bölge'yi 'yeşil serbest bölge' formatına getirmeye çalıştıklarını, çevreci bir üretim yapılması için de atık su arıtma tesisi, kanalizasyon, doğal gaz, alternatif enerji kaynakları başta olmak üzere çeşitli çalışmalar yürüttüklerini aktardı.Bölgeye arıtma tesisi yaptıklarını, yatırımcıları 'yeşil üretim' için teşvik ettiklerini aktaran Palancıoğlu, 'Buradaki yeşil üretim sertifikasına sahip fabrika sayısını hızlı bir şekilde arttırmamız lazım ki Avrupa'ya, Avrupa Birliği ülkelerine ürün satabilelim. Bu kapsamda da firmalar şimdiden hazırlık çalışmalarını yapıyor.' dedi.