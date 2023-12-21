Babasını öldürüp sobada yaktı! Türkiye bu vahşeti konuşuyor!

Babasını öldürüp sobada yaktı. Kan donduran olay dün akşam saatlerinde yaşandı. İsmail Demirci isimli kişi, babası Hasan Demirci ile bilinmeyen bir sebepten dolayı tartıştı.Kavgaya dönüşen olay İsmail Demirci babası Hasan Demirci'yi öldürüp sobada yaktı.Hasan Demirci'den haber alamayan yakınları ise paniğe kapıldı. 112'yi aradı.Evde inceleme yapan ekipler Hasan Demirci'nin cesedini sobanın içinde yanmış bir şekilde buldu.Talihsiz adamın cesedine ait bulgular, olay yeri inceleme ekipleri tarafından delil poşetleri ile araca taşındı.Demirci'ye ait bulgular, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na yollandı.Cani evlat İsmail Demirci ise gözaltına alındı.Olayla ilgili soruşturma sürüyor…