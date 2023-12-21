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Beyaz Gazete
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AK Parti'de yerel seçim mesaisi: Adaylar 27 Aralık'ta açıklanacak

Daha önce İstanbul, Ankara ve İzmir için temayül yoklaması yapan AK Parti, dün 4 il için daha teşkilatına, "Kimi aday görmek isterseniz" sorusunu yöneltti. Ayrıca AK Parti'nin Ankara ve İstanbul adaylarını 27 Aralık tarihinde açıklaması bekleniyor.

AK Parti'de yerel seçim mesaisi: Adaylar 27 Aralık'ta açıklanacak
Ekleme: 21.12.2023 - 08:52 Güncelleme: 21.12.2023 - 08:59 / Editör: Ozge Selin
AK Parti'de yerel seçim mesaisi: Adaylar 27 Aralık'ta açıklanacak
AK Parti'de yerel seçim çalışmaları sürüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 4 şehir için daha temayül yoklaması yaptı.

31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlere geri sayım sürerken

AK Parti'de yoğun mesai

AK Parti'de başta büyükşehirler olmak üzere belediye başkan adaylarını belirlemek için yoğun bir mesai var.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Denizli, Kayseri, Kocaeli ve Sakarya'dan gelen teşkilat üyelerine 'Kimi belediye başkan adayı olarak görmek istersiniz' diye sordu.

İsimler kapalı zarfta

Kapalı zarfta Erdoğan'a iletilen isimler, aday tespit komisyonunda ele alınacak.

AK Parti'de MHP ile yapılan komisyon görüşmeleri ise bu hafta devam edecek.

Yarın, iki parti heyetleri yeniden buluşacak. Büyükşehir, il ve ilçe belediyelerinde gösterilecek olası adaylar tartışılacak.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, iki partinin 30 büyükşehirde iş birliği yapacağını açıklamıştı.

AK Parti'de yerel seçim mesaisi: Adaylar 27 Aralık'ta açıklanacak

Adaylar 27 Aralık'ta açıklanmaya başlanacak

AK Parti'de İstanbul ve Ankara başta olmak üzere adayların açıklanacağı tarih de netleşmeye başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Meclis'te devam eden bütçe görüşmelerinin tamamlanması sonrasında yapılacak ilk grup konuşmasında adayları açıklaması bekleniyor.

Kulislere göre bu tarihin 27 Aralık olması bekleniyor.

Kampanya 1 Ocak'ta başlayacak

Adayların sahaya ineceği tarih de netleşti. 1 Ocak'ta adaylar şehirlerinde kampanyaya başlayacak.

Seçim beyannamesinin ise 15 Ocak'ta kamuoyuna Erdoğan tarafından sunulması bekleniyor.
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