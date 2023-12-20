Markete girip havaya ateş etti... Korku dolu anlar yaşayan kasiyer paraları teslim etti

Pendik Doğu Mahallesinde bir markette 18 Ekim günü öğlen saatlerinde meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. Markete giren şapkalı yüzü maskeli bir kişi o sırada market içinde tek başına olan kasiyerin yanına doğru yaklaştı.Önce 5 paket sigara istedi ardında silahını çıkarıp havaya doğru ateş açtı. "Kasadaki paraları ver" diye ağırdı. Kulağının dibinde silah patlayan kasiyer ne olduğunu anlayamadan kasadaki toplam 4 bin 500 lirayı gaspçıya verdi. Sigaraları ve paraları alan gaspçı koşarak marketten çıkıp uzaklaştı.3 MARKETE DAHA GİRMİŞ FIRSAT BULAMAMIŞİhbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda, şüphelinin önce kaçtığı güzergah tespit edildi.Türkiye'nin artık yeni bir rolü var! ABD basınında çarpıcı MİT analizi: Küresel rehine diplomasisinin gizli eliÇevrede incelenecek az sayıda kamera bulan ekipler günlerce şahsın gittiği istikamette tarama yaptı. Şahsın o marketten önce 3 markete daha girdiğini ancak fırsat bulamadığı için gaspa girişmediği tespit edildi.195 SAAT KAMERA İNCELENDİ195 saat kamera inceleyen Gasp Büro'nun deneyimli dedektifleri şahsın bir araca bindiğini tespit eti. Bu tespitten sonra şüphelinin Pendik'te saklandığ adres belirlendi. Önceki gün baskın yapan Gasp Büro ekipleri şüpheliyi kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Gaspçının evinde 2 adet tabanca ele geçirildi."PARA LAZIMDI"Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan şüpheli Eren T. (34) işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Daha önceden 1 kaydı bulunan şüphelinin emniyette verdiği ifadesinde "evlenmek için paraya ihtiyacım vardı" dediği öne sürüldü.