İstanbul'da iş yerinde yangın! Alevler evlere sıçradı: Ölü ve yaralılar var
İstanbul'da iş yerinde çıkan ve üst katlara sıçrayan yangında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Tedavi altına alınan yaralılardan birinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi
Mega kent İstanbul'un Esenler ilçesinde yer alan Mimar Sinan Mahallesi'nde 3 katlı binanın giriş katındaki mobilya atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın kısa sürede büyürken üst katlardaki evlere de sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
5 KİŞİ KURTARILDI
Apartmanda oturan ve yangından dolayı yaralanan vatandaşlardan 5'i, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak olay yerindeki sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, daha sonra ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
80 YAŞINDAKİ KADIN HAYATINI KAYBETTİ
İtfaiye ekiplerinin müdahalesi yangın söndürüldü. Yangının ardından yapılan incelemede binanın 3. katında kalan 80 yaşındaki Nazmiye Karacadağlı hayatını kaybetti. Nazmiye Karacadağlı'nın cesedi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan birinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Yangın kısa sürede büyürken üst katlardaki evlere de sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
5 KİŞİ KURTARILDI
Apartmanda oturan ve yangından dolayı yaralanan vatandaşlardan 5'i, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak olay yerindeki sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, daha sonra ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
80 YAŞINDAKİ KADIN HAYATINI KAYBETTİ
İtfaiye ekiplerinin müdahalesi yangın söndürüldü. Yangının ardından yapılan incelemede binanın 3. katında kalan 80 yaşındaki Nazmiye Karacadağlı hayatını kaybetti. Nazmiye Karacadağlı'nın cesedi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan birinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.