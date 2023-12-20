Halk TV'nin patronu Cafer Mahiroğlu kanun tanımıyor! Kaçak büyüyor İBB seyrediyor

Halk TV Patronu, işadamı Cafer Mahiroğlu, Sarıyer ilçesi Kireçburnu Mahallesi İsak Sokak'ta yer alan İzmirli Villaları Sitesindeki villasında kaçak inşaat çalışmalarına devam ediyor.SABAH'ın haberine göre dün yapılan incelemelerde, farklı saatlerde 3 beton mikserinin siteye giriş yaptığı ve Cafer Mahiroğlu'na ait kaçak villada beton dökümü yaptığı görüldü.Mahiroğlu, kaçak inşaatı, villanın üst kısmında yer alan ve site sakinlerinin hem basketbol hem de tenis oynadığı alana kadar büyüttü. Göz göre göre süren hukuk dışı inşaat çalışmasına dahil edilen bu bölümün, kış bahçesi ve karşılama koridoru olarak değerlendirileceği ileri sürüldü.Villasında her türlü lüks detayları düşünen Halk TV'nin 'kaçakta mahir' patronu, altında 100 metrekare kaçak oturum alanı olan bölümün üzerini yüksek kalite epoksi zeminle kaplattı, buradan havuza da direkt açılan bir kapı yaptırdı.Villa ile havuz arasındaki bu Boğaz manzaralı alanı ve villa arkasında büyütülen kısmı SABAH Drone'u havadan görüntüledi.Villasını diğer site sakinlerinin de kullandığı basketbol ve tenis alanına kadar genişleten Mahiroğlu'na tepki gösterdikleri ve bunun üzerine Mahiroğlu'nun, 'O alan da benim' diyerek alanı kapattırıp komşularıyla kavgalık olduğu bilgisine ulaşıldı.Öte yandan çevre sakinlerinin şikayetleri üzerine Cafer Mahiroğlu hakkında Boğaziçi öngörünümündeki alanda kaçak inşaat yaptığına ilişkin dava açıldığı ve geçtiğimiz cuma günü İstanbul Adliyesi'nde görevli bir bilirkişi heyetinin villa ve çevresinde inceleme yaptığı öğrenildi.Mahiroğlu'nun kaçak yapısı hakkında da yeni detaylar ortaya çıktı. İddiaya göre önceki günlerde İçişleri Bakanlığı'na yönelik bölücü terör örgütü PKK'nın gerçekleştirdiği saldırı sonrası skandal ifadeleri sonrasında evinde gözaltına alınan Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan patronuna villayı önerdi.Arslan'ın 5 yıl önce Sarıyer Kireçburnu İshak Sokak üzerinde bulunan İzmirli Villalarının karşısındaki apartmandan daire aldığı öne sürüldü, bölgeyi tanımasının ardından patronu Cafer Mahiroğlu'na villanın önceki sahibi olan Hayri Kundura'nın sahibi Bahattin Yıldız'ın vefat etmeden önce ticari olarak borçlandığı ve villanın da borçlara karşılık banka ipotekli olarak satışta olduğunu bahsetti.Mahiroğlu da banka üzerinden bu villayı aldığı öne sürülürken villanın bulunduğu alanda çok önceden eski bir anıt mezarın olduğu ancak villalar yapılırken anıt mezarın kaldırıldığı da iddia edildi.Halk TV patronu Cafer Mahiroğlu'nun Boğaziçi kanuna tabi olan, Boğaziçi öngörünümündeki villayı satın aldıktan sonra yaptığı kaçak yapılaşmanın fark edilmesi üzerine önce Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü ekipleri tarafından daha sonra da Boğaziçi Öngörünümü'nde asil sorumluluk sahibi İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Boğaziçi İmar Müdürlüğü tarafından mühürlendiği aktarıldı.Ancak çifte mührün Mahiroğlu'nu durduramadığı, mühürleri sökerek bu kez villanın etrafını çelik konstrüksiyon ile çevrelediği ve mevcut villanın dış yapısının çelik konstrüksiyonun içinde kaldığı belirtildi.Mahiroğlu'na İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun onay verdiği de öne sürülürken İmamoğlu'nun 'Kaçak yapılaşmaya göz yumun' talimatı verdiği İBB Boğaziçi İmar Müdürlüğü'nün kaçak yapılaşmayı görmezden geldiği ifade edildi.