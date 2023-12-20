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Fırsatçıya geçit yok! Ticaret Bakanı Ömer Bolat: 'Fahiş fiyat ve stokçuluk cezaları takır takır tahsil ediliyor'

Bu yıl fahiş fiyat, stokçuluk, otomotiv ve emlak sektörlerindeki denetimlerde toplamda 567 milyon lira ceza kesildiğini belirten Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Bu cezalar, takır takır tahsil ediliyor." dedi.

Fırsatçıya geçit yok! Ticaret Bakanı Ömer Bolat: 'Fahiş fiyat ve stokçuluk cezaları takır takır tahsil ediliyor'
Ekleme: 20.12.2023 - 16:34 Güncelleme: 20.12.2023 - 16:34 / Editör: Ozge Selin
Fırsatçıya geçit yok! Ticaret Bakanı Ömer Bolat: 'Fahiş fiyat ve stokçuluk cezaları takır takır tahsil ediliyor'
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, fahiş fiyat ve stokçuluk yapanlara karşı mücadele ettiklerini belirterek, "Bu yıl fahiş fiyat, stokçuluk, otomotiv ve emlak sektörlerindeki denetimlerimiz sonucunda toplamda 567 milyon lira ceza kesildi. Bu cezalar, takır takır tahsil ediliyor." dedi.

Bolat, bir televizyon kanalında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Macaristan ziyaretine ilişkin Bolat, her alanda ilişkileri derinleştirme çabası içinde olduklarını söyledi.

Avrupa Birliği'ne ticarette önemli bir geçiş ülkesi olan Macaristan'da, Türkiye'ye dostça yaklaşım içinde bir hükümetin bulunmasının büyük bir avantaj olduğunu aktaran Bolat, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaretinde 16 anlaşma imzalandığını belirtti. Bolat, iki ülkenin karşılıklı ticaretini ilk planda 6 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini ifade etti.

Bolat, Bakanlık olarak üretenin, yatırım yapanın yanında olduklarının altını çizerek, karaborsacılık, fahiş fiyat ve keyfi zam yapan, fırsatçılık yapmaya çalışanlara karşı mücadele etmenin görevleri olduğunu vurguladı. Bolat, göreve geldikten sonra yaptıkları uygulamalardan da bahsederek şunları kaydetti:

"Aldığımız tedbirler ve denetimler etkisini gösterdi. Ağustos ayının ortalarından itibaren ikinci el piyasasında fiyatlar düştü, birinci el satışlarda fiyatlar düştü, kampanyalar başladı. 600 bin gizlenmiş araç ortaya çıktı birden ve piyasa büyük ölçüde düzeldi, fiyatlar düştü. Aynı süreci emlak sektöründe de gördük çünkü emlakta sahte kimliklerle fiyat şişirme amaçlı ilan vermeyi cezalandırdık ve sorumluluğu ilan sitelerinin üstüne yıktık. Emlak sitelerindeki ilanları sıkı takip ediyoruz. Fiyat şişirme yapanlara cezalar uygulanıyor. Bu cezalar az buçuk cezalar değil ve ciddi bir şekilde de artıracağız önümüzdeki süreçte. Diğer alanlara girdik, hazır beton, çimento, inşaat malzemeleri, marketlerde denetimlerimizi artırdık."

Bolat, otomotiv ve emlak sektöründe yaşanan düşüşlerin devam edeceğini belirterek, "Bu yıl bizim fahiş fiyat, stokçuluk, otomotiv ve emlak sektörlerindeki denetimlerimiz sonucunda toplamda 567 milyon lira ceza kesildi. Bu cezalar ödeniyor, takır takır tahsil ediliyor." dedi.

Lokanta, restoran, kafe ve benzeri yiyecek ve içecek hizmeti sunulan iş yerlerinde giriş kapısının önüne ve masaların üstüne, tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde fiyat listelerinin konulmasını öngören düzenlemeye ilişkin de Bolat, "Burada iki amacımız var, yani ihtilafları, şikayetleri azaltmak. İkincisi de müşteri kapının önünde fiyata bakar, işine gelmiyorsa girmez. Geliri yetmeyecekse, pahalı buluyorsa girmez. Satıcılar da kendilerine çeki düzen verecekler. Ben 'istediğim zammı yaparım, bana gelmeye mecburlar' gibi bir üsten bakış da yapamayacaklar, onlar da kendilerine çeki düzen verecekler." değerlendirmesinde bulundu.

Bakanlık olarak sınırlı bir bütçeye sahip olduklarını belirten Bolat, "Bütçemizin yüzde 60'ından fazlasını ihracat desteklerine harcıyoruz. Bu sene yaklaşık 17 milyar liralık bütçemizin 11 milyarı ihracat desteklerine gitti." diye konuştu.

Bolat, hükümetin seçim öncesi esnafın emeklilik için prim ödeme gün sayısının düşürüleceğine yönelik verdiği vaadin de mutlaka gerçekleştirileceğini söyledi.
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