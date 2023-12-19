  • USD: 29,03 - 29,08
  • EURO: 31,75 - 31,80
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Resmi Gazete'de yayımlandı! Artık ticari yolcu ve yolcu beraberi yük taşımacılığı yapılabilecek

Genel havacılık terminallerinde, Milli Sivil Havacılık Güvenlik Programı ve ilgili mevzuatta belirtilen şart ve tedbirlerin gerçekleştirilmesi halinde, ticari yolcu ve yolcu beraberi yük taşımacılığı yapılabilecek.

Ekleme: 19.12.2023 - 15:47 Güncelleme: 19.12.2023 - 15:48 / Editör: Ozge Selin
Resmi Gazete'de yayımlandı! Artık ticari yolcu ve yolcu beraberi yük taşımacılığı yapılabilecek
İçişleri Bakanlığının, Genel Havacılık Hava Taşımacılığına İlişkin Güvenlik Tedbirleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Yönetmelikte 'genel havacılık terminali', 'Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü mevzuatı kapsamında C grubu havaalanı terminal işletme ruhsatı almış terminaller' olarak tanımlandı.

Yönetmeliğe eklenen 'istisna' başlıklı ek maddeyle genel havacılık terminallerinde, Milli Sivil Havacılık Güvenlik Programı ve ilgili mevzuatta belirtilen şart ve tedbirlerin gerçekleştirilmesi halinde, daha önce yasak olan ticari yolcu ve yolcu beraberi yük taşımacılığı yapılabilmesine imkan tanındı.

Buna göre, havalimanı ve/veya terminal işletmecisi tarafından ticari yolcu ve yolcu beraberi yük taşımacılığı için havalimanı mülki idare amirliğine başvuru yapılacak. Başvurusu, havalimanı güvenlik komisyonunca incelenerek uygun görülenler, havalimanı mülki idare amirliği tarafından İçişleri Bakanlığına gönderilecek.

Genel havacılık terminallerinde ticari yolcu ve yolcu beraberi yük taşımacılığı yapılmasına, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ile gerekli görülen diğer kamu kurum ve kuruluşlarının görüşleri alınarak İçişleri Bakanlığınca izin verilebilecek.
CHP'de kaset kumpası failine ödül mü veriliyor?
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog: Yeni bir insani araya hazırız
Ekrem İmamoğlu'ndan Meral Akşener'e sert cevap: Bazı arkadaşlar haddini aşıyor!
Son anket sonuçları yayınlandı! İstanbul ve CHP cevapları dikkat çekti
Başkan Erdoğan'ın Macaristan ziyareti dünyanın gündeminde: '21. yüzyılın kazananları...'
İsrailli vekil baklayı çıkardı! Kirli Gazze planı: 'Birkaç kilometreyi...'
Başkan Erdoğan: AB artık bu yanlıştan vazgeçmeli
Meral Akşener'den sert çıkış: Bu bir savaş ilanıdır... Varım!
Soykırım ordusu savaş hukukunu yıkıp geçti! Gözaltındaki Filistinliler gördükleri işkenceleri anlattı: Gözlerimizi bağlayıp…
HDP Esenyurt İlçe Başkanı'na örgüt üyeliğinden 7 yıl 6 ay hapis
İETT otobüsü yolcularıyla seyir halindeyken yandı! Kalorifer kısmından alevler yükseldi
Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel'e taktik verdi: Ekrem İmamoğlu'na 'Önder Sav' tarifesi mi? İsmail Küçükkaya o görüşmeyi anlattı!
Dünyanın gözü Türk zırhlılarında: Bir ülke ile daha sözleşme imzalandı yeni ismiyle üretilecek
Genel af çıkacak mı? Bakan Tunç son noktayı koydu...
Kızıldeniz'de sular ısınıyor! Bir savaş daha kapıda mı? ABD ittifak kurdu
Mansur Yavaş Ankara'nın 5 yılını heba etti! Vatandaşlar isyan etti
İsrail yine mülteci kampını vurdu: Onlarca ölü ve yaralı var
Akıncı Üssü davasında temyiz incelemesi tamamlandı: 77'şer kez ağırlaştırılmış müebbet
Manifesto gibi açıklama! İYİ Partililer İmamoğlu'na kapıyı kapattı: Değil oy selam bile vermeyeceğiz
İki bölgede PKK'ya peş peşe darbeler!
Görme sorunu yaşıyordu! Türkiye’de sağlığına kavuştu: ABD’den getirilen korneayla…

Görme sorunu yaşıyordu! Türkiye’de sağlığına kavuştu: ABD’den getirilen korneayla…

Araba almak isteyenler dikkat! Rüzgar tersine döndü: Sıfır araçlar liste fiyatının altına düştü

Araba almak isteyenler dikkat! Rüzgar tersine döndü: Sıfır araçlar liste fiyatının altına düştü

Düğün sonrası inanılmaz olay: Gelin erkek çıktı!

Düğün sonrası inanılmaz olay: Gelin erkek çıktı!

Bin 800 yıllık ameliyat aletleri bulundu

Bin 800 yıllık ameliyat aletleri bulundu

Bölgeyi parça parça yutuyor: Karadeniz'de büyük tehlike

Bölgeyi parça parça yutuyor: Karadeniz'de büyük tehlike

Mağarada bulundu, görenler şoke oldu! 7 metre, 400 kilogram: O görüntüler tartışma konusu oldu

Mağarada bulundu, görenler şoke oldu! 7 metre, 400 kilogram: O görüntüler tartışma konusu oldu