İstanbul'un en riskli ilçeleri belli oldu: AFAD bölge bölge paylaştı

İstanbul'un en riskli ilçeleri hangileri? İstanbul'da depremden en çok etkilenecek bölgeler nereler? İstanbul'da son deprem ne zaman oldu? Milyonlarca kişi Marmara Denizi'nde peş peşe meydana gelen depremlerin ardından arama motorlarında bu soruların cevabını aratır oldu. AFAD İstanbul'un riskli ilçelerini paylaştı. Peki, İstanbul'da Marmara depreminden en çok etkilenecek bölgeler nereler? İşte olası Marmara, İstanbul depremi ile ilgili son dakika tüm ayrıntılar...