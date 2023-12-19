İstanbul'un en riskli ilçeleri belli oldu: AFAD bölge bölge paylaştı
İstanbul'un en riskli ilçeleri hangileri? İstanbul'da depremden en çok etkilenecek bölgeler nereler? İstanbul'da son deprem ne zaman oldu? Milyonlarca kişi Marmara Denizi'nde peş peşe meydana gelen depremlerin ardından arama motorlarında bu soruların cevabını aratır oldu. AFAD İstanbul'un riskli ilçelerini paylaştı. Peki, İstanbul'da Marmara depreminden en çok etkilenecek bölgeler nereler? İşte olası Marmara, İstanbul depremi ile ilgili son dakika tüm ayrıntılar...
Marmara Denizi'nde peş peşe sarsıntılar yaşanırken İstanbul'da geçtiğimiz akşam hissedilen son depremin ardından, uzmanlar İstanbul için uyarı üzerine uyarı vermeye başladı. AFAD İstanbul'un en riskli ilçelerini paylaştı. Paylaşılan haritada olası büyük Marmara depreminde İstanbul'da en çok etkilenecek bölgeler yer aldı. Paylaşılan ilçelerin zemin sıvılaşma riskine göre belirlendiği aktarıldı. İstanbul'da deprem riski olan yerler nereler?
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BAKIRKÖY
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