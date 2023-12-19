Hakan Fidan, Iraklı mevkidaşı Hüseyin ile görüştü

Resmi ziyarette bulunmak üzere Türkiye'ye gelen Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan tarafından kabul edildi.

Dışişleri Bakanı hakan Fidan, diplomasi trafiğine devam ediyor.Fidan bu kapsamda Türkiye'ye gelen Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin'i ağırladı.Konuya ilişkin açıklama Bakanlık'tan geldi.Heyetler arası görüşme yapıldıBakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bakanımız Hakan Fidan, Ankara'da, Irak'ın Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin'i ağırladı. Dışişleri Bakanlığımızdaki heyetler arası görüşmeye Milli Savunma Bakanımız Yaşar Güler ve Iraklı mevkidaşı Sabit Abbasi de katıldı" denildi.