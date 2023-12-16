Türkiye'nin yerli otomobili Togg'da yeni dönem! Bakan Kacır son dakika olarak duyurdu: Artık sona gelindi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TBMM Genel Kurulu'nda bakanlığının 2024 bütçesi üzerinde konuştu. Savunma sanayinde geliştirilen teknolojilerin Türkiye Yüzyılı'na açılan kapının anahtarı olduğunu aktaran Kacır, 'Terörü vatan toprağımızdan kazıdık' dedi.Uydu teknolojilerinde bugüne kadar elde edilen Ar-Ge kabiliyetini ticarileştireceklerini anlatan Kacır, 'Ülkemizin stratejik güvenliği için milli uydu markamızı oluşturacağız' dedi. Kacır, 'Üretimini tamamlamak üzere olduğumuz ilk milli haberleşme uydumuz TÜRKSAT 6A'yı önümüzdeki aylarda uzaya göndereceğiz. Böylelikle haberleşme uydusunu milli olarak üretebilen 10 ülkeden biri olacağız' diye konuştu.Türkiye'nin ilk astronotu olan Alper Gezeravcı'yı Uluslararası Uzay İstasyonu'nda bilimsel deneyler gerçekleştirmek üzere 9 Ocak 2024 tarihinde uzaya göndereceklerini söyleyen Kacır, 'Milli Uzay Programı hedeflerimizden 'Ay Misyonu' kapsamında uzay aracının tasarım ve üretim çalışmalarını tamamlayarak bu görevde kullanılacak hibrit yakıtlı roket motorunu geliştireceğiz' dedi.Hazırladıkları Ulusal Sanayi Alanları Master Planı ile üretim ve istihdam koridorları kuracaklarını kaydeden Kacır, 'Sanayi alanlarımızı 5 yılda iki katına, 10 yılda ülkemiz yüzölçümünün yüzde 1'ine çıkaracağız' dedi.Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile birlikte Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi programını da başlattıklarını ifade eden Kacır, 'Teknolojik ve stratejik yatırımlara odaklanan, yıllık 100 milyar lira olmak üzere üç yılda 300 milyar lira limit tahsis edilmesi planlanan Program; yatırımcılarımızın uzun vadeli ve uygun koşullarda yatırım kredisine erişimini kolaylaştıracak' diye konuştu.Bilişim altyapısının geliştirileceğini ifade eden Kacır, 'Yüksek başarımlı hesaplama ve veri depolama alanı sağlayan ulusal merkezimiz TRUBA'da kapasitemizi 5 kat artıran 56 bin çekirdekli süper bilgisayarı yakında devreye alacağız. 7,5 milyar euro bütçeli Dijital Avrupa Programı'na katıldık. Program kapsamında süper bilgisayarlara, yapay zekâ test ve deney tesislerine, açık veri alanlarına KOBİ'lerimiz ve araştırmacılarımız için erişim imkânı sağlayacağız' ifadelerini kullandı.Savunma sanayinde milli akıllı mühimmatların fotodedektörlerinin ve milli radar sistemlerinin çiplerini yerli olarak ürettiklerini anlatan Kacır, 'Kuracağımız yeni çip üretim tesisiyle otomotiv, beyaz eşya ve savunma gibi sektörlerde kullanılan gelişmiş sensörlerin tasarım ve imalatını ülkemizde yapacağız' dedi.Yeni nesil elektrikli ve akıllı milli otomobil Togg'u başarıyla yollara çıkardıklarını anlatan Kacır, 'Kayseri ve Ankara'da lityum iyon batarya üretim tesisleri açtık. Togg'un batarya modüllerinin üretimini ülkemizde gerçekleştiriyoruz. Batarya hücresinin üretimine ilişkin de hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Çevre dostu elektrikli araçların yaygınlaşmasını desteklemek için, ülkemizin tüm şehirlerinde şarj istasyonları kurulmasını sağladık. 81 şehrimizde 11 bin 502 halka açık şarj bağlantısına ulaştık' diye konuştu.Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Togg'un sedan modelinin 2024 sonunda tanıtılacağını, 2025'te de üretilmeye başlanacağını bildirmişti.Togg'un milletin ortak kazanımı olduğunu ifade eden Kacır, şu an ülke genelinde 15 binden fazla Togg'un yollarda olduğunu söylemişti. Kacır, yollardaki Togg sayısının her geçen gün arttığını kaydederek, gelecek yıl bu yılın 3 misline yakın bir üretim gerçekleşeceğini aktarmıştı.Bu yıl sonuna kadar 20 bin aracın sahiplerine teslim edileceğini belirten Kacır, 'Togg, 2024 sonunda sedan modelini kamuoyuna tanıtacak. 2025 itibarıyla Togg araçları Avrupa'ya ihraç edilmeye başlanacak. Yine 2025'te bu defa sedan araçlar üretilmeye başlanacak.' ifadesini kullanmıştı.