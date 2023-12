MHP lideri Bahçeli'den yerel seçim mesajı: Adayları kısa sürede açıklayacağız

Bahçeli'nin konuşmasından satır başları:MHP inanç ve irade aydınlığıdır. Bu aydınlığın kaynağı teşkilat yapısıdır. Teşkilat demek meydanın boş olmadığını gösteren cesaret demektir. Sizler yurdumuzun her köşesinde halkımızın nabzını tutuyorsunuz, buna devam ediniz. 'Ülkede birlik, ilkede birlik' istikametinden şaşmadan MHP'nin mesajlarını taşıyor, hayallerini anlatıyorsunuz. Tereddüt ve tenakuza düşmeden ilerleyiniz. Yolunuz açık olsun.Allah'a çok şükür teşkilatlarımız çelik gibidir. Anormaller bencilliğin, terbiyeden azade hırsların tedavisi yapılmadıkça iç huzuru yakalamak zordur. Siyaset hiziplerin çatışmasına ortam açtığı müddetçe heyecanlar anlam ve değerini kaybedecektir. Bunun sonucu da hezimettir.Kaynakların kıt olup olmadığı tartışmalı olsa da bizim ve millet sevgimizin enginliği, kaynağının çok zengin olduğudur. Ne var ki sevdası yalan olanların vedası da hayat ve siyaset gerçeğidir. Faziletle rezillik arasında kalın duvar varsa bu duvardan bir insan geçecek kadar büyük bir delik vardır. Turp gibi bakan, marul gibi koltuk pazarlayanlar estirdikleri fırtınada yollarını kaybettiler mi? Karanlık ilişkileri deşifre oldu mu, daha neler neler olacak bekleyip göreceğiz.Ekonomi kıt kaynakların alternatif kullanım alanlarına tahsis edilmesi için model geliştirme işidir. Bizim, millet ve vatan sevgimizin enginliği, kaynağının da çok zengin olduğudur. Sizler bu nişaneye her zaman layıksınız. Sevdası yalan, vefası talan olanların vedası da hayat gerçeğidir. Biz çilemiz kadar büyüdük. Şehitlerimizle yükseldik, gazilerimizle güçlendik. Acılarımızı ve yenilgilerimizi vicdan heybemize atarak ileriye atıldık. Davayı omuzlayan, yükü kaldıran, nefsini ayağının altına alan, vatanın bekçiliğini şeref sayan bir teşkilat yapısı ve dava insanı varlığıyla sadece içimizdeki hainlere değil yedi düvele meydan okumamız mukadderdir.Biz çilemiz kadar büyüdük, gazilerimizle güçlendik, acı ve yenilgilerimizi vicdan heybemize doldurarak ileriye atıldık. İnsan eksilterek siyaset yapamayız, yapılamaz. Siyasette maksat gönül kazanmaktır. İnsan inciterek siyasette ilerleme kaydedilemez. Siyasetin rotası incelikle ve insaniyet ölçüleriyle tayin edilmelidir. MHP'nin yaptığı da yapacağı da aynen budur. Yanlışlara göz yumamayız. Davamızın bekası için yeri zamanı geldiğinde karar almak zorundayız. Hiçbirimizin davanın önünde ya da üstünde olmadığımızı idrak dahilindeyiz.Dava ve iddia sahibi olarak güzel düşünülmüş yalanlara, üstü başı temiz kepazeliklere asla itibar etmiyoruz.Tarihsel perspektif ışığında ilkelerinin pençesiyle kavramayan siyasetin ne mesuliyetinden bahsedilecektir. Geleceğin canlı resmini bugünün imkanlarıyla çizmek ülkü sahibi insanlarımızın başlıca vazifesidir.Türk tarihi bizlerin inkar edemeyeceğimiz bir misyon tayin etmiştir. Baki misyon gereğince geleceğin süper güç Türkiye mimarisi siyaseti tasarrufumuza emanettir. Tarih ile coğrafyayı birbirine bağlayan Kızılelma gayesiyle yanan irade cumhur namıyla sivrilmiştir. Bu tırmanış sekteye uğramamalıdır. 14 Mayıs - 28 Mayıs seçimleriyle yasama ve yürütme Cumhur İttifakı'nın kazanımıyla tevasül etmiş, yeni yüzyılın ilk harcı karılmıştır. Sıra mahalli idareler seçimi almıştır. Allah'ın izniyle aziz ve arif olan Türk milletinin takdiriyle 31 Mart eşiği sağ salim aşılacaktır. MHP 31 Mart'ta Türkiye Cumhuriyeti'nin yeni yüzyılına ivme verecek demokratik sınır hattı olarak görecektir. 3 belediye fazla 5 belediye fazla almadan ziyade ülkemiz ve geleceğimiz adına her türlü özveriyi gösterdiğimizi samimiyetle paylaşmak istiyorum. Umman'a dalmayıp ebedileşen su damlaları gibi Türk devrine yürekten desteğimiz olacaktır. Zaman tünelinde her şey değişse de suretler kaybolsa da Türk milleti kıyamete kadar yaşayacaktır. Basit siyasi hesap yapacak diyecek bulanık suda balık avlayacak ne tıynet ve merakımız vardır. Olduğumuz gibi görünür göründüğümüz gibi oluruz. İstikrar ve hizmet için uyumlu yönetimle ulaşacağız.Hiç kimse fıtrat değişir sanmamalı, bu kan yine o kandır. Cumhur İttifakı olarak büyük resme kafa yoruyor, tek tek ağaçtan ziyade ormanın bütününe odaklanıyoruz. Hakikat gelince ihanetin yerle yeksan olacağı bilincindeyiz.Cumhur İttifakı kararını vermiş, mutlaka mutabakata varmış, 31 Mart için yola koyulmuştur. AK Parti'yle çözemeyeceğimiz bir mesele olmayacaktır.Muhalefetin seçenek olmaktan uzaklaştığı dönemde yeni yüzyılı inşa etmeliyiz. Türkiye'deki köksüz ve kimliksiz muhalefetin durumu böyledir. Devir Türk devridir. Zillet lekesini kazıyarak çıkarmak Türk devrine müstesna bir hizmettir. Biz hizmetkarız.Kısa bir sürede adaylarımızı belirleyeceğiz.Türkiye'nin öncelikli sorunlarından birisi muhalefetin iflas bayrağını çekmesidir. Çirkef muhalefet kendi kendini yiyip bitiren siyasi organizmaya dönüşmüştür. Zillet ile hezimet arasında sallanan CHP, İP ve DEM alçak tehdide başvurmaları gizlenemez boyutlardadır. Türkiye düşmanlarının siyasi taşeron olacak kadar partilerin demokrasiye değil Türkiye'ye zarar verdikleri açıktır. Bizim için asıl tehlike dış düşmanlar değil siyasete yuva yapmış siyasi tüfelilerdir. CHP temelde güvenlik sorunudur. PKK'nın demlenmiş hali güvenlik sorunudur. İYİ Parti kendi içinde alavere dalavere kutuplaşmasıdır. Kökü olmayanın dalından bahsetmek akıl ve mantık işi midir? Muhalefet bu mihrakların stepnesi işletmesi işbirlikçisidir.Son günlerde iç ve dış bağlantıların aşikar olduğu eşgüdüm haline adım adım ilerletip mevzi elde etmek istedikleri görülmektedir.Vatandaşlarımız alın teriyle geceli gündüzlü mücadele veriyorken aklını kaçırmış gibi para harcayıp kahvesine altın tozu koyanların mantar gibi bitmeleri sistem sorunu olmalıdır. Bu kapsamdaki hedef ahlak, adalet, eşitlik kapsamındaki tartışmaları aymazlığı ve kurnazlığıdır. Somali Cumhurbaşkanının oğlunun vatandaşımızı öldürdükten sonra çekip gitmesi muhalefetin dedikodu çarkını sürdürmesi aymazlığa örnektir.