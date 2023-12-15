Uğur Mumcu suikastında MOSSAD izi! 30 yıl sonra bomba iddia: İsrail'den gelen 5 kişi...
Araştırmacı gazeteci Uğur Mumcu, 30 yıl önce MOSSAD-PKK ilişkilerini ortaya çıkarttıktan 17 gün sonra evinin önünde arabasına konulan plastik patlayıcının infilak etmesinin ardından suikasta uğradı. MOSSAD ile PKK ilişkilerini kaleme aldıktan sonra dönemin kendisine İsrail Büyükelçisi tarafından “Öldürülmekten korkmuyorsunuz” denilen Mumcu suikastıyla ilgili İsrail parmağı deşifre oldu. Emekli Hava Pilot Korgeneral Dr. Erdoğan Karakuş, suikastın İsrail’den Mersin’e gelen 5 kişilik suikast timi tarafından gerçekleştirildiğini, zanlıların güvenlik güçleri içindeki FETÖ’cülerin desteğiyle tekrar İstanbul Esenboğa Havalimanından İsrail’e gittiğini anlattı. Karakuş, suikast timi Türkiye’den çıkacağında Esenboğa Havalimanındaki bilgisayarlarında arızalandırıldığını, İsrail’e giden suikast timinin pasaport kaydının bile yapılmadığını kaydetti.
PKK-BARZANİ-MOSSAD İLİŞKİSİNİ AÇIKLAMIŞTI
Uğur Mumcu öldürülmeden 17 gün önce kaleme aldığı köşe yazısında PKK – Barzani – MOSSAD ilişkisini açıklamıştı. Mumcu'nun bu bağlantıları ortaya çıkardığı için öldürüldüğü en çok konuşulan iddialar arasında yer aldı. 1992'de Kürt sorunu ve PKK konularına yoğunlaşan Mumcu, CIA, MOSSAD, MİT, Emniyet ve askeri istihbarat dahil birçok istihbarat örgütünün varlığına ve Barzani'nin MOSSAD ve CIA ile ilişkilerinin ortaya konduğu yayınlara ulaşmıştı.
'UĞUR MUMCU'YU İSRAİL'DEN GELEN 5 KİŞİLİK TİM ÖLDÜRDÜ'
Bir televizyon yayına katılan Emekli Hava Pilot Korgeneral Dr. Erdoğan Karakuş, Uğur Mumcu suikastına ilişkin bomba bilgiler verdi. Karakuş, Mumcu suikastına ilişkin yaptığı açıklamada, Mumcu'nun öldürülmesinin arkasında İsrail'in istihbarat örgütü MOSSAD'ın olduğunu duyurdu.
MOSSAD-FETÖ İŞBİRLİĞİ İLE SUİKAST GERÇEKLEŞTİ
Uğur Mumcu'yu öldürmek için İranlıların evinin civarında dolaştığını, arabasının yakınında bulunduğu iddialarının gündeme getirildiğini kaydeden Karakuş, Uğur Mumcu suikastının kapatılmaya çalıştığını anlattı. Suikast timinin Türkiye'ye nasıl geldiğini ve nasıl ayrıldığının tarafından bilindiğini duyuran Karakuş, 'Suikastta gördüğüm FETÖ'den yardım var. Bir şekilde güvenlik güçlerinden yardımdan yararlandılar. 5 kişilik suikast timi İsrail'den Mersin'e oradan da Ankara'ya geldi. Bombayı patlattıktan sonra ise Esenboğa Havalimanı'ndan tekrar İsrail'e döndü. FETÖ grubunun yardımıyla Esenboğa havalimanında bilgisayarlar tamamen bozuldu' dedi.
'PASAPORT KAYITLARI YAPILMADI'
Suikast timinin Esenboğa'dan hiçbir pasaport kaydı yapılmadan İsrail'e gittiğini vurgulan Karakuş, 'Suikastla ilgili bildiklerimi yazacağım. Bildiklerimi Mumcu ailesine de anlattım. Bunların anlatmak benim borcumdur. Bu işte o gün ki güvenlik güçlerinin de işin içine girip suikast timinin gitmelerini sağladıklarını biliyorum. Esenboğa'daki bilgisayarlar bir an için arızalandırdılar. Hiçbir pasaport kontrolü yapılmadan Mersin'den yurda giren suikast timi Türkiye'den İsrail'e gitti' dedi.
MOSSAD İZİ MAHKEME KAYITLARINA DA GİRDİ
Mumcu'nun öldürüldüğü gün akşamı Bedri Baykan'ın başını çektiği bir grup, suikastı İran'a yıkıp İstanbul'daki İran Başkonsolosluğu önünde eylem yapmıştı. Sonraki günlerde İran'a yakınlığıyla bilinen Selam Gazetesinin yazarı Abdülhamit Çelik, Ankara'daki cinayetin gözcülüğü yaptığı iddiasıyla tutuklandı.5,5 yıl cezaevinde kalan gazeteci, yıllar sonra suikastın yapıldığı gün düğünün olduğunu, o gün Ankara'ya gitmediğini söyledi. Çelik'in evine bir kutu gönderildi. İki mermi, beyaz gül ve tehdit içerikli mesaj çıktı. MİT, mahkemenin isteği üzerine hazırladığı raporda Abdülhamit Çelik'i tehdit eden kişinin Mossad bağlantılı kişiler olduğu ortaya çıkarmıştı. Uğur Mumcu'nun 7 Ocak'ta İsrail-Barzani-Mossad ilişkisini yazmasının ardından 8 Ocak'ta İsrail büyükelçisi Mumcu'ya 'öldürülmekten korkmuyorsunuz' demişti.