Tunceli’de vatandaşı mobil bankacılık hesabı üzerinden dolandıran şahıslara operasyon

Tunceli'de F.Ö. isimli vatandaş, 23 Haziran 2023 tarihinde Asayiş Şube Müdürlüğüne müracaatta bulunarak bankası tarafından arandığını ve hesabından nakit avans kullanılarak 90 bin Türk lirası kredi ve 5 bin Türk lirası nakit para çekildiğini, bankaya gidip konuyu sorduğunda hesabından 3 farklı hesaba farklı miktarlarda para gönderildiğini öğrendiğini belirterek şikâyetçi oldu.Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucu şüphelilerin F.D., A. B. ve Ö. S. isimli şahıslar olduğu tespit edildi.'Nitelikli Hırsızlık' suçundan yakalanarak gözaltına alınan ve 13 Aralık 2023 tarihinde adliyeye sevk edilen 2 şüpheliden 1'i olan A.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi.